Mansão do Neymar, iate de CR7: O que comprar com R$ 50 milhões da Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia amanhã um prêmio estimado em R$ 50 milhões. O UOL fez um levantamento de itens de luxo que poderiam ser comprados com esse valor, caso o ganhador acerte sozinho as seis dezenas.

Carrão mais caro do Brasil em 2024

Bugatti Chiron foi lançado em 2016, teve apenas 500 unidades produzidas, mas ainda é um "mar" de ostentação e luxo. Eram montados a mão na fábrica, na França. O nome do carro é uma homenagem ao piloto Louis Chiron (1889-1979), de Mônaco. No ano passado, era considerado o carro mais caro do Brasil, contando taxa de importação.

Carro faz de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos. É provavelmente mais rápido do que ler essas duas frases. A velocidade final é de 420 km/h, mas limitado automaticamente, porque, segundo a fabricante, não há pneus que aguentariam mais que isso.

Equipado com um motor W16 quad-turbo de 8.0 litros, o modelo desenvolve 1.479 cavalos de potência. O interior é feito em madeira de lei, mas há versões adaptadas dependendo do gosto do cliente. Há um modelo em circulação em São Paulo, que foi até tema de reportagem do UOL.

Mansão que foi de Luciano, irmão de Zezé

Fachada da mansão que o cantor Luciano colocou à venda em 2024; casa fica em Santana de Parnaíba (SP) e estava avaliada em R$ 50 milhões Imagem: Divulgação/Alpha Class Imóveis

"Castelo", como cantor costumava chamar, foi listado a R$ 50 milhões no mercado imobiliário no ano passado. Mansão fica em Tamboré, na cidade de Santana de Parnaíba (SP).

São 3 mil metros quadrados de área com todos os detalhes pensados pela esposa do cantor, Flávia Camargo. A casa tem piscina, lago artificial, academia, sauna, quadra de tênis, elevador panorâmico, sala de cinema e um lustre de cristais avaliado em R$ 200 mil.

Casa tem seis quartos e dez banheiros. Não há informação se a residência foi vendida.

Mansão de Neymar em Santos

Vista da mansão que Neymar comprou em Santos (SP) após voltar ao Brasil; residência não estava à venda e custou R$ 50 milhões Imagem: Reprodução/Instagram/Rafaella Bittencourt

R$ 50 milhões foi o que Neymar pagou pela mansão que habita em Santos (SP), após voltar ao Brasil para jogar no Santos Futebol Clube. Na verdade, são duas casas que originalmente não estavam à venda, mas proposta do jogador acabou por ser aceita.

Mansão fica no morro Santa Terezinha, a 3 km do Centro de Treinamento do Santos. Dá até para ver a Vila Belmiro dali. O terreno tem aproximadamente 2 mil metros quadrados.

Casa tem 10 quartos com suíte, três lavabos, garagem com capacidade para mais de 20 carros. São três andares, com subsolo e terraço. Tem academia, brinquedoteca, piscina de borda infinita, uma grande adega, sala de cinema para oito pessoas e spa.

Iate de Cristiano Ronaldo

Azimut Grande 27 Metri Imagem: Reprodução / Azimut Yachts

Azimut Grande 27 Metri foi escolhido por várias celebridades, entre elas Cristiano Ronaldo, que comprou um modelo em 2020. O preço estimado da embarcação é de R$ 50 milhões.

Embarcação tem cinco quartos, seis banheiros, sala de jantar e sala de estar. A vista para o mar da sala, aliás, é um destaque em iates do tipo. O bar no deque conta ainda com uma mesa para refeições ao ar livre.

Design italiano de interiores e exteriores marca o modelo, que tem uma característica única. Quando foi lançado, há cinco anos, era um dos modelos de mais alto luxo do mercado.