Ackman cita oligopólio em locação de veículos nos EUA ao detalhar tese do aporte na Hertz

O megainvestidor Bill Ackman citou que a indústria de locação de automóveis dos EUA opera como um oligopólio, onde a Enterprise, a Avis e a Hertz são responsáveis por quase 95% do mercado.

Em um registro no X, Ackman detalhou as teses por trás do investimento na Hertz. Para o megainvestidor, a disciplina de preços do setor de aluguel de carros melhorou desde a pandemia. "As altas margens de lucro da Enterprise (acreditamos que +20%) - atualmente, o player do setor mais bem administrado - demonstram que o negócio de aluguel de carros pode ser muito lucrativo", escreveu em registro no X.

Ackman disse que começou a acumular ações da Hertz no final do ano passado e, hoje, detém uma fatia de 19,8% na companhia, envolvendo ações e swaps de rentabilidade total. Na quarta-feira, as ações da Hertz saltaram 56,4% depois que a Pershing Square, de Ackman, revelou ter assumido uma participação significativa na locadora de veículos.

O megainvestidor acredita que a companhia pode se beneficiar da combinação de uma melhora da estrutura industrial e de um comportamento competitivo mais racional. A resolução próxima da superexposição da frota da empresa aos Teslas, que penalizou o resultado da Hertz no passado, também deve oferecer outro impulso para a locadora.

Um plano de recuperação operacional bem-sucedido sob uma nova equipe de gestão com um histórico de sucesso e a estrutura de capital alavancada da empresa permitirão que os acionistas da Hertz gerem um retorno sobre o investimento altamente atraente, completou o gestor.