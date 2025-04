Carros encalham, preço despenca e primeiros compradores ficam no prejuízo

Comprar um carro no lançamento nem sempre é uma boa ideia. É o que mostra os valores cobrados atualmente por alguns veículos zero-km, em especial elétricos, que viram seus preços despencarem em pouco tempo nas concessionárias e levaram seus primeiros compradores ao prejuízo.

Em agosto de 2022, o Renault Kwid E-Tech chegou às lojas como o carro elétrico mais barato do Brasil, por R$ 142.990. Mesmo estreando no segundo semestre, o E-Kwid teve 594 compradores e, àquela altura, fechou o ano como o quarto elétrico mais vendido do país.

Um ano e meio depois, entretanto, seu preço foi diminuído para R$ 123.490, com outro desconto no fim de 2024 levando o modelo para os R$ 99.990 atuais.

Concorrência repentina de marcas chinesas fez a Renault precisar de agir rápido Imagem: Divulgação

A desvalorização atingiu em cheio o mercado de usados. Atualmente, um Kwid E-Tech 2022/2023 é avaliado por R$ 72.021: depreciação de 49,6% em três anos. Quem pagou R$ 123.490 pelo carro em janeiro de 2024 hoje pode vendê-lo por R$ 77.352: perda de 37% no valor em questão de meses.

"Fiquei chateado, pois paguei caro e, poucas semanas depois, vi o mesmo veículo sendo anunciado por valores muito mais baixos", disse, sob anonimato, um comprador do E-Kwid à reportagem do UOL Carros.

A Renault fez manobra parecida com outro carro elétrico: o Megane E-Tech, mais luxuoso, estreou em setembro de 2023 por R$ 279.990. Atualmente ele custa R$ 202.690, mas a própria fabricante realizou promoções ao longo do ano passado, oferecendo o Megane zero-km por R$ 199.900.

Fabricante francesa deu descontos generosos também ao Megane E-Tech Imagem: Divulgação

Segundo o consultor da indústria automotiva Milad Kalume Neto, os descontos agressivos podem acontecer por motivos variados, mas não é coincidência que o fenômeno se concentre em novas tecnologias.

Na visão do especialista, é claro que o custo-benefício dos carros chineses (invadindo o Brasil desde o início de 2023) tornou as opções da Renault menos interessantes no cruzamento de preço e qualidade.

Nessas horas, porém, deixar o orgulho falar mais alto e manter uma estratégia de preços errada é ainda pior, dado que manter o pátio cheio por muito só causa mais problemas às fábricas. Em casos assim, explica Milad, "a montadora tenta zerar o estoque reduzindo as margens de lucro, que, por vezes, são próximas de zero".

Os descontos elevados e até o eventual prejuízo servem para "evitar uma situação pior, como um estoque parado por muito mais tempo". O problema também afeta as concessionárias, que ocupam, com um carro de pouco apelo, o espaço que poderia ser dado a modelos mais lucrativos.

Jeep Compass 4xe tentou disputar em segmento mais luxuoso do que normalmente pertencia, mas não deu certo Imagem: Divulgação

Ao UOL Carros, a Renault disse que "procura sempre oferecer produtos competitivos no mercado", sem detalhar suas decisões. O que os dados oficiais mostram, porém, é que ela deu certo: após uma queda de 45% em 2023, as vendas do Kwid elétrico cresceram 227% em 2024. Para esse ano, haverá uma reestilização previstas que rejuvenescerá o carro e tende a manter o desempenho em alta.

Erro de cálculo?

"Pode haver também uma estratégia inicial de lançamento de um veículo como sendo de um segmento superior ao que ele se encaixa, na tentativa de torná-lo mais 'premium'", explica Milad Kalume Neto. "Nesse caso, o preço muito acima do que seria o ideal para aproveitar o momento do lançamento, que é um bom momento de exposição do produto".

É algo mais raro, segundo o especialista, mas UOL Carros apurou que aconteceu, por exemplo, com o Jeep Compass 4xe: a versão híbrida plug-in do SUV médio estreou em abril de 2002 por R$ 349.990. Mesmo pessoas ligadas ao projeto consideravam o preço acima do ideal, mas relataram que houve o desejo de usá-lo para dar mais prestígio ao utilitário.

O risco elevado não compensou e, em janeiro desse ano, o Compass 4xe saiu de linha. Mesmo custando R$ 243.390 desde o início do ano passado, foram 76 unidades emplacadas ao longo de 2024 e 836 ao longo da sua comercialização no Brasil. "O lançamento do Compass 4xe em abril de 2022 foi um grande sucesso", respondeu a Jeep ao UOL Carros.

"Importado da Itália, ele está em um segmento de grande concorrência no mercado atual, o que fez a Jeep adequar sua política comercial em relação ao modelo", completou a nota.

Peugeot e-2008 ganhou desconto de até R$ 100 mil. Preço original voltou na estreia da versão melhorada do SUV Imagem: Divulgação

Milad ressalta que preços elevados também têm a ver com o custo de produção. Nesse aspecto, fabricantes chinesas vêm se destacando, pois produzem boa parte das matérias-primas de baterias e motores elétricos, por exemplo.

A Stellantis, por sua vez, não tinha muita margem ao lançar o Peugeot e-2008 por R$ 259.990 em novembro de 2022: foram emplacadas 249 novidades do SUV no ano seguinte. Em dezembro de 2023, a Peugeot deu um desconto de impressionantes de R$ 100.000 ao modelo, por tempo limitado, que contribuiu para um crescimento de 41% nas vendas em 2024.

Segundo a Peugeot, "o preço praticado no final de 2023 refletia as condições competitivas do segmento SUV elétrico naquele momento, com uma bonificação de cerca R$ 40.000, que integrava nossa estratégia de gestão de ciclo de produto."

"Nem sempre uma fabricante tem lucro na venda de seus produtos. O ciclo de desenvolvimento é longo e oneroso, e, se o veículo não pegar no gosto do consumidor, a marca precisa agir rápido", Milad Kalume Neto

A marca realizou a promoção durante o que chamou de "período de pré-lançamento controlado" da versão atualizada do E-2008, que chegou em outubro de 2024. É uma estratégia de prazo mais amplo, que vai se adaptando à concorrência e à própria capacidade da Stellantis em oferecer mais cobrando menos.

Enquanto o mercado de carros elétricos estiver em amadurecimento, compradores estarão sujeitos a desvalorizações inesperadas, dizem analistas Imagem: Divulgação

A evolução é notável: o novo Peugeot 2008 elétrico ganhou 22 cv (158 cv no total) e ganhou 26 km extras de autonomia (261 km no total, segundo o Inmetro). Também houve retoques visuais e atualizações na lista de equipamentos. Mesmo assim, chegou custando os mesmíssimos R$ 259.990 de 2022 (que representa barateamento, dada a inflação no período).