Ataque dos EUA a porto de combustível do Iêmen mata pelo menos 58

Ataques aéreos dos Estados Unidos a um porto de combustível no Iêmen resultaram na morte de pelo menos 58 pessoas, conforme relatado pela mídia controlada pelos Houthis. Mais de 100 ficaram feridas.

O que aconteceu

Pelo menos 102 pessoas também ficaram feridas nos ataques no porto de combustível de Ras Isa, disse a Al Masirah TV. Segundo o exército americano, a operação tinha como objetivo a destruição da instalação, localizada na costa oeste sobre o Mar Vermelho, e cortar uma fonte de combustível para o grupo militante Houthi.

Washington realiza ataques aéreos quase diariamente desde 15 de março para tentar acabar com os Huthis. Os Estados Unidos prometeram não interromper os ataques em larga escala iniciados no mês passado em sua maior operação militar no Oriente Médio desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro, a menos que os houthis cessem os ataques à navegação do Mar Vermelho.

As forças americanas tomaram medidas para eliminar esta fonte de combustível para os terroristas apoiados pelo Irã e privaram-los das receitas ilegais que financiaram os esforços Huthis para aterrorizar toda a região durante mais de 10 anos

Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em um comunicado

Os Estados Unidos iniciaram uma operação contra os Huthis sob o governo de Joe Biden. Desde novembro de 2023, os Houthis lançaram dezenas de ataques com drones e mísseis contra embarcações que transitam pela hidrovia, dizendo que estavam mirando navios ligados a Israel em protesto contra a guerra em Gaza.

Eles interromperam os ataques às rotas de navegação durante um cessar-fogo de dois meses em Gaza. Embora tenham prometido retomar os ataques depois que Israel retomou seu ataque a Gaza no mês passado, não reivindicaram nenhum desde então.

