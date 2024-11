Sakamoto: 'Se Bolsonaro ameaçar a paz do Brasil, vai ficar só pior pra ele'

Não adianta Jair Bolsonaro (PL) ameaçar as instituições, sob risco de ser condenado por mais crimes, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta sexta (29). Segundo ele, o ex-presidente vem alternando tentativas de defesa à medida que novos elementos das investigações da Polícia Federal são revelados.

Não é mais capaz, não é mais possível, por exemplo, o presidente dizer que não tinha nada a ver com isso. No começo ele falava: 'Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, é mentira'. Depois passamos para: 'Ora, era apenas um documentozinho. Era apenas uma propostazinha, era apenas um papel sem nenhum conteúdo, é útil'. Depois passamos para a justificativa do: 'Não, olha, você tem que entender bem que aquilo que é planejado, mas não é executado, não aconteceu'.

Agora, a estratégia é o pedido de anistia pura e simples.

Anistia, o Bolsonaro está defendendo desde fevereiro abertamente, naquela manifestação da Avenida Paulista. Agora, a diferença é que ele está defendendo anistia, pura e simples. Não, tem que pacificar o Brasil, tem que anistiar — sendo que a não-pacificação está vindo do lado dele.

A questão desse tumulto está vindo do lado dele, né? Dos seus seguidores, das ameaças de fazer alguma coisa, mas o que acontece? Como não colaram estratégias anteriores, agora a estratégia é: 'para pacificar o Brasil vai ter que anistiar, se não, a gente não pacifica'.

Sakamoto destacou que cabe à Justiça decidir quem são os responsáveis.

E se ele ameaçar a paz do Brasil, vai ficar só pior para ele, porque vai ser condenado por mais coisas. Se houver violência por parte dos seus seguidores daqui até o julgamento e depois de uma possível condenação. Quem vai sair perdendo é ele e os seguidores. Ele acha o quê? Ele acha que caso ele seja condenado e preso, como o Lula foi, caso ele vá e cumpra uma pena, como o Lula começou a cumprir — porque o Lula cumpriu por 580 dias...

Ele acha que os seguidores dele, se vierem a público, se causarem violência, se provocarem violência e mortes, isso vai ficar impune? As pessoas vão ficar com medo? As instituições já mostraram que não tem medo. Depois do 8 de janeiro, houve até um fortalecimento das instituições. Então, é o contrário, não adianta ele ameaçar as instituições neste exato momento, o que a gente está esperando é que ele se coloque à frente da justiça e aceite a justiça.

