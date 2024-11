Por que brasileiros formam a maior comunidade imigrante no Estado americano de Massachusetts?

Cerca de dois milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos, a maioria deles na Flórida. No entanto, é em Massachusetts, no nordeste do país, que cidadãos originários do Brasil são a maior comunidade imigrante em um estado do país. A RFI foi até o local conhecê-los e saber os motivos que os levaram até lá.

Daniella Franco, da RFI

Dados do Instituto Diáspora Brasil, baseado em Boston, capital de Massachusetts, apontam que a história da comunidade brasileira no Estado teve início há mais de 50 anos. Segundo o fundador do instituto, Alvaro de Castro e Lima, essa imigração, "de vai e vem", intensificou-se nos anos 1980, época de recessão econômica e de alto desemprego no Brasil.

"Em geral, os brasileiros vinham para trabalhar aqui durante o verão, na maior parte jovens e homens. Eles trabalhavam no setor de serviços da costa de Massachusetts, e quando o inverno chegava, eles voltavam para o Brasil", explica. "Com as mudanças na política imigratória dos Estados Unidos, essas idas e vindas foram ficando impossíveis, e essa política teve como efeito não previsto a permanência dessas pessoas aqui", reitera.

Nos anos 1990, a imigração brasileira começou a ter um caráter mais familiar, com a chegada de mais mulheres. "Esse movimento se espalha pelo estado e vai mudando conforme as oportunidades de emprego, com o custo de vida e o preço dos aluguéis, principalmente", diz Lima.

Atualmente, cerca de 350 mil pessoas com nacionalidade brasileira vivem no estado. Segundo o fundador do Instituto Diáspora Brasil, os brasileiros nos Estados Unidos se dividem hoje entre profissionais da classe média e pessoas de meios mais desfavorecidos, que desembarcam em Massachusetts em busca de melhores oportunidades de vida.

Um futuro melhor

O engenheiro civil paulista Eduardo Oliveira faz parte da última onda da imigração brasileira em Massachusetts, onde trabalha com serviços de manutenção e reparos. Ele chegou ao país com o filho adolescente há três anos e não se arrepende de ter trocado o Brasil pelos Estados Unidos.

"O meu motivo de vir para cá, ao contrário de muitos imigrantes, não foi em busca de dinheiro para mandar para o Brasil, mas vim pensando no futuro do meu filho", diz. "Aqui em Massachusetts estão as melhores universidades do mundo e estou investindo toda a minha vida pensando no futuro dele", acrescenta.

Embora nunca tenha sido vítima de xenofobia no país, Eduardo aponta duas principais dificuldades em sua vida de estrangeiro. "Inicialmente, tem o choque da língua e também a convivência com diferentes culturas", diz. "Massachusetts é um Estado que acolhe imigrantes do mundo todo. No trânsito, às vezes você se depara com indianos, que gostam de ficar buzinando o tempo todo, porque lá no país deles o costume é esse", explica.

O paulista também destaca a qualidade de vida que tem nos Estados Unidos e o poder de consumo. "Eu consigo comprar uma televisão bonita apenas com o valor que recebo em um dia de trabalho", salienta.

Igrejas evangélicas

Nesse apoio à adaptação em um país estrangeiro, as igrejas evangélicas têm um papel social de peso. Há dezenas de instituições religiosas brasileiras em Massachusetts, entre elas, a igreja Palavra de Vida, em Walpole, ao sul do Boston. Um de seus fundadores, o pastor Hélio Ferreira, detalhou o suporte que concede aos imigrantes brasileiros.

"Imagine uma pessoa lá do interiorzão do Brasil sozinha. Aqui ela não tem mãe, pai, filhos, esposa. Então, a igreja passa a ser a família dessas pessoas", afirma. "Uma pessoa que está bem socialmente vai contribuir para a comunidade, e nós trabalhamos muito esse aspecto social", destaca.

Além do apoio à integração, Ferreira também destaca a ajuda financeira a seus fiéis. "Aquela senhora que eu levei lá na frente e que sobreviveu a um câncer [durante culto em 3 de novembro, acompanhado pela reportagem da RFI]. Nós passamos dois, três anos orando com ela. Quem você acha que sustentou essa pessoa durante três anos? São coisas que a gente não fala em público, mas são coisas que igreja faz", sublinha o pastor.

A empresária Marcieli Pastorio, fiel da igreja Palavra de Vida, confirma as palavras de Ferreira. "Eu estava passando por um divórcio muito difícil, tive um problema pessoal e acabei indo para o hospital. Minha mãe encontrou o pastor Hélio e ele, com sua esposa Nani, foram ao hospital me fazer uma visita. Quando eu tive alta, comecei a frequentar aqui", conta.

Segundo ela, a instituição é um importante suporte para sua vida espiritual e sua integração. "Quando me divorciei, meus pais decidiram comprar a loja do pastor Hélio, que estava à venda na época para que eu pudesse me sustentar e sair da casa do meu ex-marido. Então, foi onde a relação com a igreja Palavra de Vida se intensificou, porque comecei a ter um papel maior dentro da comunidade brasileira aqui nessa região, e também dentro da igreja", completa.

Brasileiros na política de Massachusetts

Os brasileiros também marcam presença na vida política de Massachusetts. O Estado conta com três deputados que emigraram do Brasil, todos do Partido Democrata. Entre eles, Priscila Sousa, natural de Ipatinga (MG), que representa na Assembleia Legislativa estadual o distrito que abriga Framingham, conhecida como a cidade mais brasileira dos Estados Unidos.

"É uma honra representar a nossa comunidade aqui", diz Priscila. "Eu amo essa cidade que abraçou os brasileiros e que deu espaço para empreendermos e crescermos aqui", reitera, destacando a imensa responsabilidade de seu trabalho. "Na nossa comunidade está aumentando o engajamento político. Então, temos também essa obrigação de participar da educação cívica dos brasileiros", sublinha.

Marcony Almeida Barros, natural de Maceió (AL), é chefe-adjunto de gabinete da governadora de Massachusetts, a democrata Maura Healey. Em Everett, ao norte de Boston, onde é o idealizador de um programa pioneiro para alunos sem-teto, o alagoano também exerce o cargo de vereador escolar, similar ao de um secretário de Educação estadual no Brasil.

"Existe um grande número de alunos em Everett que são considerados 'homeless', ou seja, que não têm casa para morar, inclusive muitos brasileiros. As famílias vêm para cá e quando não dá certo a vida aqui, eles querem voltar para o Brasil. Mas os filhos já se adaptaram aqui, estão falando inglês fluente, e consideram que os Estados Unidos são o país deles. Então tem muitos pais que voltam, mas deixam os filhos aqui", conta.

Segundo Barros, várias dessas crianças ficam sob a responsabilidade de outros familiares ou amigos, e acabam indo parar nas ruas. Ao assumir o cargo de vereador escolar, o alagoano contabilizou cerca de cem menores nesta situação em Everett.

"A gente paga o aluguel destes jovens, contrata uma agência de assistência social para ajudá-los, e essa agência vai em busca de quartos ou casas para eles. A única condição para continuarem no programa é não deixarem a escola", explica.

A ameaça de Trump aos imigrantes brasileiros

Com a promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de colocar em prática um projeto de deportação em massa de imigrantes, a comunidade brasileira pode entrar na mira da extrema direita americana, prevê o fundador do Instituto Diáspora Brasil.

"Muita gente acredita que ele fala essas coisas, mas não vai fazer, que essas declarações dele são só política eleitoral", diz Alvaro de Castro e Lima. "Mas ele é capaz disso", reitera, destacando também a possibilidade do republicano de mobilizar a população contra os imigrantes. "O problema é quando esse caldo que Trump está preparando atingir o ponto de fervura", adverte.

Segundo ele, a situação pode piorar nos próximos meses. "A imigração aumentou bastante nos Estados Unidos, e em cidades que não conheciam esse fenômeno. Então, você tem uma massa que pode ser manipulada e que realmente acredita no que Trump diz", observa. "Para eles, o grande problema dos Estados Unidos são os imigrantes", lamenta.