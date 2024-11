Hypera recebe financiamento de R$363,8 mi do BNDES para expansão de operações

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O grupo farmacêutico Hypera Pharma garantiu financiamento de cerca de 363,8 milhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolver, em sua subsidiária Brainfarma, uma planta-piloto, uma fábrica de medicamentos oncológicos e um centro de pesquisa, conforme anunciado pelo banco de fomento nesta sexta-feira.

O financiamento também inclui recursos para uma nova fábrica onde será produzido o princípio ativo do Buscopan, disse o BNDES em comunicado. O crédito do banco de fomento representa cerca de 88% do valor total a ser investido no projeto do grupo privado.

Os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e a planta-piloto de medicamentos biológicos serão voltados ao mercado institucional, que atende hospitais, clínicas e unidades de saúde públicas e privadas, de acordo o BNDES.

Eles "devem inserir o grupo em mercados de maior valor e complexidade, avançando no domínio de tecnologias e terapias de ponta, contribuindo para o acesso a medicamentos no Brasil, atendendo a mercados privados e públicos (SUS) por meio de Parcerias para Desenvolvimento Produtivo (PDPs) e Parcerias para o Desenvolvimento de Inovação Local (PDILs) junto a instituições públicas brasileiras", acrescentou.

Em outubro, a companhia esteve sob a mira da farmacêutica EMS, do grupo NC, que fez uma proposta de oferta pública de aquisição de ações e de combinação de negócios. O conselho de administração da Hypera posteriormente rejeitou a oferta, afirmando que ela "subestima significativamente o valor" da empresa.