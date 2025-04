Cacique Raoni cobra Lula e pede para presidente indicar sucessor

O presidente Lula (PT) foi hoje à aldeia Piaraçu, no Parque do Xingu, em Mato Grosso, e recebeu cobranças do líder indígena Raoni Metuktire.

O que aconteceu

Cacique Raoni disse que Lula deve fazer logo um sucessor. "Quero pedir ao senhor para pensar no seu sucessor, que tem que ser o próximo presidente da República, para continuar seu trabalho de proteger os povos indígenas e o nosso território", disse.

Raoni começou a fala ressaltando que teve que convidar Lula três vezes até que ele finalmente fosse à terra indígena, e afirmou que não quer entrar em contradição com o presidente. "Quero que eu e o senhor façamos um trabalho que beneficie os povos indígenas do Brasil", falou.

Entretanto, a liderança se posicionou contra a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, o que Lula já apoiou publicamente. "Estou sabendo que lá na foz do rio Amazonas, o senhor está pensando no petróleo debaixo do mar. Penso que não. Essas coisas, na forma que estão, garantem que a gente tenha o meio ambiente e a terra com menos poluição e aquecimento."

Raoni subiu a rampa junto de Lula no dia da posse do terceiro mandato. No final de 2023, no entanto, o cacique criticou a demora do petista em cumprir promessas que fez a ele.

Lula foi à aldeia Piaraçu, a 952 km de Cuiabá, conceder a Raoni a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta honraria do Estado brasileiro. O presidente disse que "hoje é um dia de homenagem, mas também de escuta para encaminhamento das soluções".

Ele leu um discurso, dizendo que facilitaria a vida do intérprete. "Sabemos que há muito a ser feito, mas nossas políticas convergem no sentido de assegurar integralmente os direitos indígenas", disse o presidente.

Os que reclamam que os indígenas têm muita terra no Brasil, 14% do território, não devem se esquecer que, um dia, os indígenas tinham 100% do território nacional e, portanto, têm direito de reivindicar, brigar e conquistar quantas terras forem necessárias para manter o povo indígena, sua cultura e sua tradição.

Presidente Lula, em visita à aldeia Piaraçu, no Parque do Xingu

Governo Lula retomou demarcação de terras indígenas, paralisadas durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Até janeiro deste ano, 13 novas terras foram demarcadas, segundo levantamento do UOL.

Acompanham o presidente os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Marina Silva (Meio Ambiente), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas). Segundo o governo, os representantes vão receber as demandas locais para ampliar os programas para os povos indígenas do Xingu.