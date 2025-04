Tatá Werneck nunca entrevistou Michelle Bolsonaro no Lady Night

Do UOL, no Rio

Não é verdade que a apresentadora Tata Werneck tenha recebido a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em seu programa, Lady Night, e a tenha destratado.

Vídeo que circulam nas redes sociais usa uma narração para descrever um episódio do programa que nunca existiu. A própria apresentadora desmentiu a publicação em sua rede social.

O que diz o post

Um vídeo usa uma narração para supostamente descrever cenas de uma entrevista de Tata Werneck com Michelle Bolsonaro. Segundo o post, a apresentadora teria tentado zombar e constranger a ex-primeira-dama, mas recebeu respostas que a deixaram "desconcertada". O vídeo não exibe nenhuma imagem do suposto programa, apenas uma narração com as fotos das duas.

Por que é falso

Michelle Bolsonaro nunca foi ao Lady Night. Em nenhum dos episódios das 8 temporadas do programa disponíveis na Globoplay há registro de entrevista com a ex-primeira-dama (aqui). Na verdade, o programa não fez nenhuma entrevista com personalidades relacionadas à política. A maioria dos entrevistados são pessoas do universo do entretenimento, como atores, cantores, comediantes, apresentadores e jornalistas.

Tatá Werneck desmentiu a desinformação no Instagram. Segundo registro da revista Caras (aqui), a apresentadora publicou stories no dia 27 de março desabafando sobre o vídeo que chamou de "mentira absurda". "Isso nunca aconteceu, ela nunca foi ao meu programa", disse. No Instagram, os stories têm duração apenas de 24h, sendo assim, o conteúdo não está mais disponível.

Assessoria confirma que entrevista não aconteceu. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da apresentadora afirmou que Michelle Bolsonaro nunca esteve entre os entrevistados do Lady Night, e que todos os episódios do programa estão disponíveis na internet.

Viralização. No Threads, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 4.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

