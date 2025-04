Novas linhas antecipam operação e ampliam escoamento de energia da BA, diz ONS

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou nesta sexta-feira que duas novas linhas de transmissão de energia entraram antecipadamente em operação, o que ajudará a ampliar o limite de escoamento de energia gerada na Bahia.

Segundo o órgão, dependendo do cenário, o novo limite de escoamento de geração na região oeste da Bahia pode aumentar de 500 megawatts (MW) a 2500 MW.

Ainda de acordo com o ONS, o ingresso das novas linhas reduziu o carregamento de outros equipamentos na rede elétrica, o que futuramente pode diminuir a necessidade dos cortes de geração renovável, que aumentaram significativamente no ano passado e levam a um desperdício de oferta eólica e solar, além de prejuízo bilionário a empresas de geração.

Chamados tecnicamente de "curtailments", esses cortes ocorrem na atuação do ONS por diferentes razões, como limitações no escoamento de energia pela rede de transmissão, necessidade de garantir confiabilidade do suprimento de energia ou consumo insuficiente para absorver a oferta de eletricidade em determinado momento.

"A integração antecipada dos empreendimentos aumenta a segurança sistêmica e melhora as condições de escoamento de geração do Nordeste...", afirmou Marcio Rea, diretor-geral do ONS, em nota.

(Por Letícia Fucuchima)