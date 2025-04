Vídeo de cratera em Mianmar após terremoto foi criado por IA

É falso um vídeo que circula pelas redes sociais e supostamente mostra um cenário catastrófico em Mianmar após o terremoto que atingiu o país na semana passada.

As cenas, que exibem prédios destruídos, incêndios e crateras pelas ruas, foram criadas com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e publicadas em um perfil especializado neste tipo de conteúdo, mas circulam como se fossem reais.

O que diz o post

"Terremoto na Ásia Número de mortes sobe para 1,7 mil em Mianma", diz uma mensagem sobreposta a um vídeo, que mostra do alto os supostos estragos causados pelo terremoto no país asiático. Há vários prédios destruídos, com escombros espalhados por uma rua que apresenta uma grande cratera. Alguns posts compartilharam o vídeo feito por IA junto com cenas reais da tragédia.

Por que é falso

Vídeo foi publicado por perfil que cria conteúdo com uso de IA. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que agências internacionais de checagem também analisaram o mesmo conteúdo (aqui, em inglês, aqui, em espanhol, e aqui, em italiano). Em algumas versões do mesmo vídeo, é possível identificar o seu autor. Trata-se de um perfil no TikTok especializado na produção de imagens com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (aqui). O conteúdo foi apagado do perfil.

Ferramenta confirma que cenas foram geradas por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, programa especializado em identificar alterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 71% de uso de ferramentas de inteligência artificial no conteúdo em questão (abaixo).

Terremoto atingiu Mianmar e Tailândia. Na sexta-feira da semana passada, um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter atingiu os dois países asiáticos. Segundo balanço divulgado ontem pelas autoridades de Mianmar, o número de mortos no país chegou a 3.085, com 4.715 feridos e 341 pessoas ainda desaparecidas (aqui). O tremor foi o mais violento em décadas. O atendimento médico às vítimas enfrenta situações precárias, uma vez que o sistema de saúde foi gravemente afetado por um conflito civil no país (aqui).

Viralização. Um post no Instagram com o vídeo gerado por IA tinha mais de 14 mil curtidas até a tarde de hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

