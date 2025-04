Cientistas alertam que ausência de DNA africano no mapa do genoma global prejudica pesquisas

Cientistas afirmam que o mundo está perdendo insights médicos vitais ao ignorar a vasta diversidade genética do continente africano. Menos de 2% do sequenciamento do genoma humano em todo o mundo vem de populações da África.

Claire Bargelès, enviada especial da RFI a Durban (África do Sul)

"Diversidade" foi a palavra de ordem na cúpula da Organização do Genoma Humano (HUGO) no mês passado em Durban, na África do Sul. A pesquisa genômica depende disso, mas a África continua sendo uma das regiões menos estudadas.

O pesquisador camaronês Ambroise Wonkam, que lidera a Sociedade Africana de Genética Humana, disse que isso leva a sérios problemas no diagnóstico e tratamento de condições genéticas.

"Se não sabemos quais genes são os mais importantes em termos de diagnóstico de doenças genéticas em populações africanas, é impossível para mim, como geneticista médico, tratar uma criança africana da mesma forma que trato uma criança europeia", disse ele.

Wonkam descreveu sua experiência na Suíça, onde um único teste genético explicou a causa da surdez em 50% dos casos.

"Quando retornei ao continente africano, testei crianças camaronesas e crianças negras sul-africanas, e zero por cento delas tinham mutações nesses genes", disse ele.

Aimé Lumaka, professor de genética na Universidade de Kinshasa, afirma que o número de pacientes na África que recebe um diagnóstico definitivo de doenças com causas genéticas é menor do que na Europa ou na América do Norte.

"Nós comparamos o perfil do indivíduo que veio até nós com o perfil genético que existe nos bancos de dados e, como não conseguimos encontrar, não sabemos o significado de certos perfis genéticos africanos", disse ele.

Por que os dados são importantes

A falta de dados também dificulta o desenvolvimento de tratamentos para doenças genéticas que afetam particularmente o continente, como a anemia falciforme. Também dificulta a pesquisa global, já que a identificação de variantes pode ser de interesse não apenas para as diásporas africanas, mas também para o resto da população mundial.

Embora os humanos compartilhem mais de 99,9% de seu DNA, pequenas variações genéticas podem afetar o funcionamento de nossos corpos. Desde que os primeiros humanos evoluíram na África, as populações que permaneceram no continente mantiveram a gama mais diversa de genes, tornando o DNA africano essencial para entender a saúde humana.

"Na verdade, precisamos de mais dados da África do que do resto do mundo", explicou a geneticista sul-africana Michèle Ramsay.

"Porque se olharmos para a evolução de nossa espécie e os ramos de nossa linhagem, alguém da África Ocidental tem mais diferenças genéticas com alguém da África Oriental do que alguém da Europa tem com alguém da África Oriental", disse Ramsay.

"Então não podemos apenas olhar para dados gerais sobre pessoas de ascendência africana em todo o continente. Precisamos de dados regionais muito mais detalhados", insiste.

Atraso histórico

"O sequenciamento do genoma tem sido historicamente realizado em populações de origem europeia", disse Christopher Kintu, um cientista ugandense da Queen Mary University em Londres.

"Isso não é surpreendente, pois requer muito tempo, dinheiro e recursos, que não estão necessariamente disponíveis na África", lamenta.

Mas a situação evolui. Em 2001, o sequenciamento de um genoma levava 10 anos e custava mais de US$ 2 bilhões. Agora, decifrar as letras que compõem nosso DNA, o filamento que forma nossos 23 pares de cromossomos, leva apenas alguns dias e custa menos de US$ 1.000. Cada um desses cromossomos carrega genes, que são verdadeiros manuais de instruções escondidos no centro de nossas células, para que o corpo possa se desenvolver e funcionar.

Um programa de US$ 176 milhões, chamado Hereditariedade Humana e Saúde na África (H3Africa), apoiou cerca de 50 projetos ao longo de 10 anos. Embora o financiamento já tenha terminado, alguns cientistas estão continuando o trabalho em seus próprios países para preencher a lacuna de dados genéticos.

Na África do Sul, uma nova iniciativa começará sequenciando cerca de 10.000 genomas, como parte de um plano de longo prazo para estudar 110.000 indivíduos.

"Vamos começar sequenciando cerca de 10.000 genomas de um grupo de pacientes que já estamos acompanhando a longo prazo, como uma fase piloto para estudar a viabilidade", disse a coordenadora do projeto Rizwana Mia.

A primeira etapa está sendo financiada pelo governo sul-africano.

A Nigéria começou a coletar amostras para um projeto semelhante, embora o sequenciamento só deve ter início quando o financiamento for garantido. Os cientistas africanos estão liderando esses esforços em grande parte como uma forma de resistência contra a chamada pesquisa de "helicóptero", quando cientistas estrangeiros coletam dados e vão embora.

"Isso faz com que os pesquisadores africanos sintam que foram usados e também os participantes, cujas amostras e dados foram coletados", disse Deborah Ekusai Sebatta, da Universidade Makerere de Uganda. "A pesquisa genômica é baseada na confiança."

Wonkam quer ir ainda mais longe. Com os colegas Nicola Mulder, da Universidade da Cidade do Cabo, e Christian Happi, da Universidade Redeemer da Nigéria, ele planeja abrir 10 centros de sequenciamento pela África nos próximos 10 anos, cada um com um orçamento anual de US$ 10 milhões.

Por enquanto, o projeto planeja sequenciar 300.000 genomas, embora Wonkam estime que um banco de dados de 3 milhões de participantes seria necessário para refletir totalmente a diversidade africana.

A localização do centro de coordenação, no entanto, pode ser um problema, pois provavelmente será em Ruanda, acusada de estar envolvida no conflito no leste da República Democrática do Congo.

Vírus e doenças crônicas

A genética ainda não cumpriu todas as suas promessas, mas independentemente disso, os geneticistas africanos querem estar na vanguarda da pesquisa. À medida que os estudos avançam para criar um pangenoma, uma espécie de grande mapa de variações possíveis, para ter uma referência universal, eles pretendem incluir genomas africanos, à altura de sua diversidade.

Apesar do progresso significativo dos últimos anos, ainda há um longo caminho a percorrer antes que as interações entre diferentes mutações em combinação com fatores ambientais sejam entendidas. Os testes preditivos, que supostamente detectam predisposições a doenças, têm, até o momento, mostrado seus limites, particularmente no caso de populações africanas.

Além disso, "fazemos centenas, até milhares de descobertas genéticas, mas é muito mais lento, depois, entender as consequências e então chegar a um medicamento", modera Philippe Froguel. O professor do Imperial College de Londres e da Universidade de Lille sabe do que está falando: em 1998, ele identificou um gene frequentemente envolvido na obesidade, mas um medicamento resultante da descoberta só chegou ao mercado há três anos.

Mas vale a pena desenvolver esse campo na África, quando o continente ainda luta contra doenças infecciosas e o acesso a cuidados simples é desigual e limitado? A resposta é sim para os vários pesquisadores entrevistados, porque doenças crônicas como diabetes ou câncer também estão progredindo nos países africanos, e sua prevenção ou tratamento poderiam se beneficiar dos avanços da genética.

Novos estudos também tentam entender como variações do genoma podem interferir nos vírus, como uma pesquisa liderada pelo cientista sul-africano Veron Ramsuran. "Descobrimos que há grupos de indivíduos que conseguem controlar a progressão do HIV e manter uma carga viral baixa, sem o uso de antirretrovirais. Então, estamos tentando identificar qual mutação ou gene pode estar desempenhando um papel nesses indivíduos", explica.

O estudo de variantes em populações africanas provavelmente não revelará seus segredos imediatamente, mas é importante não ficar para trás enquanto a medicina de precisão progride. Sem contar que as técnicas e equipamentos utilizados também permitem sequenciar vírus ? o que foi benéfico durante a crise da Covid-19 ? ou mesmo a biodiversidade. Apesar do fim da ajuda internacional americana na área da saúde e da aversão do presidente Donald Trump à palavra "diversidade", os pesquisadores africanos continuam ambiciosos e querem aumentar o conhecimento do genoma humano em sua totalidade.