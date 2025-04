Trump demite diretor da NSA em uma reforma na segurança nacional, dizem fontes

Por Jonathan Landay e Erin Banco e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o general Timothy Haugh do cargo de diretor da Agência de Segurança Nacional (NSA), em um expurgo na área que, segundo fontes, incluiu nesta sexta-feira mais de uma dúzia de funcionários do Conselho de Segurança Nacional (NSC) da Casa Branca.

O general da Força Aérea Haugh, que também é chefe do Comando Cibernético dos EUA, foi demitido junto com Wendy Noble, sua vice na NSA, disseram duas fontes familiarizadas com a decisão.

Duas outras fontes afirmaram que pelo menos 10 funcionários foram demitidos do NSC, assim como quatro diretores seniores, incluindo toda a Diretoria de Organização Internacional (IO), que trabalha com grupos internacionais e multilaterais como as Nações Unidas.

Não foi oferecido nenhum motivo para as demissões, que ocorreram após uma reunião do presidente republicano no Salão Oval com Laura Loomer, uma ativista política de extrema-direita conhecida como teórica da conspiração. Em uma publicação no X, ela disse ter dado a Trump uma lista de funcionários que seriam desleais a ele.

A Casa Branca preferiu não comentar e o Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Trump vem externando sua vontade de que seu governo seja composto por pessoas que apoiem suas posições.

"Sempre vamos dispensar pessoas -- pessoas de quem não gostamos ou pessoas que se aproveitam, ou pessoas que podem ser leais a outra pessoa", disse ele a jornalistas a bordo do Air Force One na quinta-feira.

A NSA é uma das principais agências de inteligência dos Estados Unidos e utiliza tecnologia e sistemas especializados de alto nível para coletar e analisar informações. O Comando Cibernético dos EUA realiza operações ofensivas e defensivas e monitora as redes do Departamento de Defesa.

(Reportagem de Patricia Zengerle, Erin Banco e Jonathan Landay; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt em Palm Beach, Flórida, Gram Slattery e Kanishka Singh em Washington e Surbhi Misra em Bengaluru)