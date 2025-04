Vídeo mescla imagens geradas por IA com cenas reais de terremoto na Ásia

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo que supostamente mostra cenas de destruição em Mianmar e na Tailândia após o terremoto que atingiu os dois países asiáticos na semana passada.

O conteúdo foi gerado a partir de uma ferramenta de inteligência artificial e mesclado a imagens verdadeiras.

O que diz o post

A publicação contém o seguinte texto: "TERREMOTO em Mianmar e Tailândia: número de mortos ultrapassa 1 mil".

Um vídeo supostamente mostra diversos cenários de destruição, com pessoas correndo desesperadas pelas ruas, uma torre de transmissão de energia tombada e um engavetamento de veículos sobre um viaduto, entre outras imagens.

Por que é falso

Vídeo foi gerado por IA. Com o auxílio de uma busca reversa, nota-se outros vídeos com as mesmas imagens. Em alguns deles, é possível verificar a inscrição "invideoAI", que se refere a uma ferramenta de criação de conteúdo por meio de inteligência artificial (aqui). O UOL Confere também submeteu o trecho inicial do vídeo à análise do Hive Moderation, que indica manipulações digitais. Ele apontou 99,9% de possibilidade de uso de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Cenas criadas por IA foram mescladas com imagens reais. Os posts desinformativos colocaram as imagens geradas por inteligência artificial ao lado de cenas reais da tragédia (aqui e abaixo), dando a entender que todo o conteúdo do vídeo era verdadeiro.

Arranha-céu desabou na Tailândia. Entre as imagens verdadeiras, está a do desabamento de um prédio de mais de 30 andares em Bangkok, capital do país. A construção abrigaria a nova sede do Escritório de Auditoria do Estado da Tailândia. O governo investigará o caso e há questionamentos sobre a qualidade dos materiais utilizados na obra (aqui).

Água de piscina no alto de prédio transbordou em Bangkok. Também na capital tailandesa, outra cena real contida na publicação enganosa impressionou: as águas de uma piscina no alto de um prédio transbordaram, criando uma espécie de cachoeira (aqui e abaixo).

Terremoto causou mais de 3.000 mortes. De acordo com boletim divulgado ontem pelas autoridades de Mianmar, 3.085 pessoas morreram devido ao tremor. Há ainda 4.715 feridos e 341 pessoas desparecidas (aqui). O conflito civil que toma conta do país agravou a já precária situação do sistema de saúde, o que compromete o atendimento aos sobreviventes (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha mais de 13.400 curtidas até hoje.

