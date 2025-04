ANÁLISE-Sem onde se esconder: tarifas de Trump deixam parceiros comerciais pressionados

Por Ellen Zhang e Maria Martinez e Promit Mukherjee

PEQUIM/BERLIM/OTTAWA (Reuters) - Os parceiros comerciais dos Estados Unidos têm poucas alternativas boas em sua guerra comercial com o presidente Donald Trump, além de pedir a paz.

Atingidos por tarifas de 10% a 50% sobre suas exportações para a superpotência econômica dominante no mundo, a maioria não tem poder de fogo para revidar ou vontade política para lutar, dizem autoridades governamentais, economistas e especialistas em comércio.

É por isso que a grande maioria dos parceiros comerciais não retaliou imediatamente e indicou prontidão para negociar um acordo para preservar as aparências com Trump. Mesmo entre aqueles que tomaram contramedidas, a porta ficou entreaberta para negociações.

Da China, que nesta sexta-feira aplicou tarifas extras de 34% sobre todos os produtos dos EUA, ao Canadá, que adotou retaliações limitadas, os países devem se sentar à mesa de negociações mais cedo ou mais tarde, já que o consumo dos EUA é muito importante globalmente -- dois terços maior que o consumo da União Europeia, de acordo com dados do Banco Mundial.

Além das negociações, os governos têm opções limitadas para proteger suas indústrias de exportação e economias em geral.

Isso inclui gastos com auxílio estatal ou estímulo econômico mais amplo -- a Espanha anunciou um pacote de auxílio de 14 bilhões de euros (US$15,5 bilhões) na quinta-feira -- ou busca por pastos mais verdes para o comércio. Autoridades alemãs estão de olho no México, no Canadá e na Índia.

Mas para um mundo já afundado em dívidas públicas após anos de gastos com estímulos durante a pandemia, será difícil para alguns financiar os subsídios e outras ajudas financeiras necessárias para evitar um menor crescimento econômico ou demissões.

Economistas esperam que Pequim libere mais estímulo fiscal para dar suporte à sua economia, que vende bens no valor de mais de US$400 bilhões por ano para os Estados Unidos. O país asiático também tentará desenvolver outros mercados de exportação, de acordo com assessores de política chineses.

"Precisamos fortalecer nossa coordenação com a ASEAN, o Japão, a Coreia do Sul, a UE e o Reino Unido", disse um assessor chinês, falando sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto. A Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) reúne um grupo de países asiáticos.

As tarifas do "Dia da Libertação" de Trump elevaram o imposto cobrado de exportações chinesas para 54%.

Mesmo com o arsenal econômico da China -- seu poderio financeiro, domínio da produção de minerais e metais essenciais para indústrias avançadas e centralidade nas cadeias de suprimentos globais -- uma trégua negociada é esperada, disse o consultor comercial.

Isso pode demorar um pouco, dada a inimizade entre Washington e Pequim, embora haja especulações de que Trump e o presidente chinês Xi Jinping possam se encontrar nos Estados Unidos em junho.

CHOQUES ECONÔMICOS

Países que não têm o poder da China podem chegar à mesa mais cedo.

A Índia, atingida por uma tarifa de 27%, já está em negociações e não está considerando retaliação, disse um funcionário do governo. Ela fez concessões a Washington antes das últimas tarifas e está aberta a cortar taxas em mais da metade das importações dos EUA no valor de US$23 bilhões em um acordo de primeira fase, disseram fontes do governo.

O Vietnã também deve priorizar negociações, com escopo limitado para subsídios e diversificação comercial. Ele poderia tentar alavancar a exposição que alguns fabricantes dos EUA têm ao Vietnã para pressionar a administração Trump, de acordo com Leif Schneider, chefe do escritório de advocacia internacional Luther no Vietnã.

Mas, acrescentou, "o Vietnã provavelmente priorizará as negociações para evitar um choque econômico".

Atingido por uma tarifa de 46%, o país é o sexto maior exportador para os Estados Unidos, graças ao seu sucesso como uma opção de terceirização para fabricantes que estão se diversificando fora da China.

O Sudeste Asiático em geral não tem para onde correr. Seus esforços para aprofundar o comércio com a China, o Japão e outros grandes vizinhos levaram a uma sopa de letrinhas de grupos comerciais que facilitam o comércio, mas ficam bem aquém de compensar um choque comercial dos EUA.

Antes do anúncio de Trump, China, Japão e Coreia do Sul realizaram seu primeiro diálogo econômico em cinco anos, buscando impulsionar o comércio regional. Mas há ceticismo de que isso vá longe, principalmente porque esses três são potências exportadoras, não contribuintes líquidos para a demanda global.

DEMISSÕES COMEÇARAM

A União Europeia, já se sentindo abandonada pelo governo Trump em relação à segurança, disse que o mercado comum de 450 milhões de pessoas estava pronto para retaliar a tarifa de 20% de Trump contra o bloco e também para olhar para outros mercados.

"Formar alianças... é a ordem do dia", disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, destacando México, Canadá e Índia, onde relações comerciais mais estreitas fariam sentido.

Mas acordos comerciais podem levar tempo -- tempo que a Europa e outros não têm. A UE e o bloco Mercosul, da América do Sul, conversaram por 25 anos antes de revelar um acordo de livre comércio em dezembro. As tarifas recíprocas de Trump entram em vigor na quarta-feira.

Também leva tempo para religar uma economia para lidar com o protecionismo global, que é o que os economistas alemães dizem ser a resposta certa. A reforma estrutural, como mais competição e investimento em tecnologia, é preferível ao estímulo estatal, dizem.

"Não há muito que a política fiscal ou monetária possa fazer no curto prazo para compensar o choque comercial", disse o economista do Deutsche Bank Robin Winkler.

O banco alemão Berenberg diz que grande parte das novas tarifas dos EUA pode ser revertida em negociações, com a Europa oferecendo concessões, como mais contratos para empresas de defesa dos EUA.

O Canadá foi poupado de tarifas adicionais esta semana, mas está se recuperando das tarifas anteriores de 25% dos EUA sobre suas exportações de automóveis, aço e alumínio. O país está esbanjando em subsídios, financiados por suas próprias tarifas retaliatórias, mas a dor ainda está sendo sentida.

A fabricante europeia de automóveis Stellantis NV disse na quinta-feira que iria pausar a produção em uma fábrica de montagem canadense. E as empresas relataram que já começaram as demissões e a buscarem novos mercados.

Algumas nações reclamaram com o árbitro global do comércio, a Organização Mundial do Comércio (OMC), mas isso é considerado uma opção fraca por especialistas, principalmente porque Trump paralisou seu principal banco de apelações em seu primeiro mandato. O órgão de Genebra também não é visto como um local provável para renegociar disputas tarifárias.

"Se eles continuarem promovendo o protecionismo e mantendo essa perspectiva unilateral, não os vejo retornando à OMC para negociações multilaterais tão cedo", disse Marco Molina, da empresa de consultoria Molina & Associates e ex-representante permanente adjunto da Guatemala na OMC.

"E isso é uma pena, porque a OMC foi literalmente criada para resolver questões como essas."

(Reportagem de Ellen Zhang e Kevin Yao em Pequim, Francesco Guarascio em Hanói, Ira Dugal em Mumbai, Maria Martinez em Berlim, Chrisoph Steitz em Frankfurt, Promit Mukherjee em Ottawa, Emma Farge em Genebra, Keika Kihara em Tóquio; texto de Mark Bendeich)