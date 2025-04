França investiga impactos do TikTok na saúde mental de adolescentes e busca responsabilizar redes sociais

Uma comissão nacional de inquérito da Assembleia Nacional da França começou a investigar na quinta-feira (4) os efeitos psicológicos do TikTok nos adolescentes. O objetivo é entender como os jovens são afetados pela rede social e agir para responsabilizá-la por seus impactos negativos.

Não é a primeira vez que o Parlamento francês realiza uma investigação sobre a rede social. Em 2023, uma comissão do Senado fez um diagnóstico sobre a exploração de dados e a estratégia de influência do TikTok.

Após quatro meses de trabalhos, diante dos riscos para os usuários, a comissão formulou diversas propostas que visavam, entre outras coisas, proibir o aplicativo para servidores públicos e exigir esclarecimentos sobre a situação jurídica do TikTok em relação à China. Além disso, os senadores recomendaram a implementação de um sistema real de verificação de idade e a introdução de um bloqueio para menores após um determinado tempo de consumo.

Mas esta é a primeira vez que uma investigação é feita especificamente sobre os impactos na saúde mental dos adolescentes.

O contexto é propício. O lançamento no mês passado da série britânica "Adolescência" pela Netflix, sobre meninos vulneráveis à radicalização online, gerou um debate mundial sobre o tema.

No âmbito nacional, em março deste ano, 11 famílias francesas estão processando o TikTok, depois que duas meninas de 12 e 16 anos, cometeram suicídio, supostamente influenciadas pela rede social. Os pais acusam a plataforma de não moderar seu conteúdo relacionado ao tema e também sobre automutilação e transtornos alimentares.

As famílias também questionam por que o TikTok não alerta os usuários sobre o aspecto viciante do aplicativo. Segundo suas famílias, as adolescentes caíram na armadilha da plataforma e de seu poderoso algoritmo, o que levou à deterioração de sua saúde mental e física.

Responsabilizar as redes sociais

A partir do debate e dos questionamentos crescentes sobre a influência das redes sociais sobre os jovens, a França quer criar mecanismos para efetivamente as plataformas. Para isso, a comissão tem dois objetivos, de acordo com a deputada Laure Miller, em entrevista à RFI. "O primeiro objetivo é conseguir fazer um diagnóstico com clareza. Obviamente, temos cada vez mais vozes se levantando em nosso país, mas também em todo o mundo, sobre o impacto das redes sociais e, particularmente, do TikTok sobre a saúde mental dos nossos jovens", diz.

Nos próximos seis meses, os 30 parlamentares ouvirão especialistas da área, principalmente psicólogos, psiquiatras e neurologistas, para conhecer o impacto real no cérebro e na saúde dos jovens, mas também de sociólogos para esclarecer sobre os usos das redes sociais. Posteriormente, a comissão também pretende ouvir os próprios profissionais do Tik Tok e de outras redes sociais.

"Com base nesse diagnóstico, podemos então refletir e chegar a propostas extremamente concretas sobre o que estamos fazendo para proteger os mais jovens", explica a deputada, que questiona quais seriam as possibilidades de regulamentação. "A questão da conscientização talvez também precise ser mais enfatizada. Com que idade começamos a usar as redes sociais?", diz. "Tudo isso para que possamos finalmente misturar um pouco todas essas soluções e encontrar aquelas que podem ser as da França para proteger os mais jovens, principalmente do TikTok"

A parlamentar, que propôs a criação da comissão de inquérito, diz que as denúncias das famílias francesas contra o Tik Tok são "pistas amplas e fundamentadas" que permitem pressupor que o impacto do aplicativo sobre os adolescentes é negativo.

"A ideia desta comissão de inquérito é poder fazer esse diagnóstico para que esse vínculo possa ser incontestável, compartilhado o mais amplamente possível, sobretudo com a população, com o público em geral", diz.

"Uma ação legal é necessária porque temos crianças pequenas que foram vítimas do uso do TikTok e, em particular, meninas que cometeram suicídio. Assim poderemos ver claramente como o algoritmo do TikTok é projetado para prender a atenção dos jovensque já estão potencialmente em uma situação vulnerável de infelicidade, a ponto de, às vezes, chegarem ao suicídio", explica.

O poder das redes

De acordo com um estudo da agência reguladora da comunicação audiovisual e digital na França publicado na quinta-feira (3), os jovens franceses de 15 a 24 anos assistem a 5 horas e 21 minutos de conteúdo de vídeo todos os dias. Diante desse quadro, como lutar contra a influência das redes?

Miller reconhece a dificuldade desta tarefa porque o modelo econômico destas mídias busca exatamente incentivar os usuários a assistir cada vez mais vídeos.

"Quanto mais você assiste aos vídeos, mais anúncios você vê e mais o modelo de negócios deles funciona e prospera. E então, na prática, pedir para eles mudarem o que faz o modelo funcionar, pode parecer ilusório a princípio", diz.

As plataformas já têm limites que foram definidos por regulamentações europeias, mas que não são eficazes de acordo com Miller. "Quando impomos sanções financeiras a essas plataformas, vemos claramente que elas as levam em conta a priori, ou seja, seu modelo econômico é feito com a ideia de que pode haver sanções financeiras. Então elas pagam sem, no final, mudar suas práticas", lamenta.

"Temos que ser capazes de ir para outra área e realmente restringi-las mais para que elas possam fazer as duas coisas: regular o algoritmo, dar a oportunidade, a nós, pais e depois aos jovens, de poder controlar o algoritmo para não ficarmos presos a interesses que não queremos, como acontece hoje", defende a parlamentar.

Atualmente, o Tik Tok alega que não é responsável pelos vídeos postados no aplicativo. A comissão, segundo ela, quer responsabilizar a rede social e criar arcabouço jurídico para responsabilizá-la.

Regulamentações nacionais

Apesar de a regulamentação de uma rede internacional como o TikTok parecer pouco viável no âmbito nacional, Miller acredita que, ao contrário, os países podem impor limites dentro de suas fronteiras. Se as redes sociais forem sujeitas a leis nacionais - que estabeleceriam, por exemplo, uma idade de acesso - passa a ser possível responsabilizar o TikTok.

"Então, há coisas que podem de fato se enquadrar na legislação nacional, como o acesso a telefones celulares e o acesso dos nossos filhos às redes sociais. Nós podemos, obvia e felizmente, mudar tudo isso dentro da nossa legislação interna", diz, salientando que "devemos ir muito mais longe e muito mais rápido, porque as redes sociais não esperam que as regulemos. Elas estão sempre à frente de qualquer legislador, nacional ou europeu. Então temos que ir muito mais rápido para alcançá-las".