Raoni pede para Lula não explorar Margem Equatorial: 'Consequências muito grandes'

Um dos maiores líderes indígenas brasileiros, o cacique caiapó Raoni pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva não autorizar a exploração de petróleo na Margem Equatorial, região costeira entre o Rio Grande do Norte e o Amapá. O cacique pontuou não querer que ele e Lula entrem em contradição com algo e disse que "essas coisas, na forma como estão", garantem que se tenha um meio ambiente com menos poluição.

O pedido aconteceu nesta sexta-feira, 4, durante visita do chefe do Executivo federal à Aldeia Piaraçu, em Mato Grosso. No evento, estavam presentes a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, da Cultura, Margareth Menezes, dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, do Meio Ambiente, Marina Silva, da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

"Estou sabendo que na foz do Amazonas, o senhor está pensando no petróleo que tem lá embaixo. Penso que não, porque essas coisas, na forma como estão, garantem que a gente tenha o meio ambiente e terra com menos poluição e aquecimento", afirmou cacique Raoni.

"Se isso acontecer, sou pajé também e tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma de destruir, que podemos ter consequências muito grandes que não podemos conseguir parar", completou.

Na fala, a liderança indígena disse não querer entrar em contradição com o presidente. "Quero que eu e o senhor Lula façamos o trabalho que beneficie povos indígenas do Brasil", comentou. O cacique disse ter pedido três vezes para Lula ir à região e, apenas na terceira vez, o petista cumpriu a palavra e realizou a visita, que acontece hoje.

Raoni também pediu para Lula pensar em seu próximo sucessor. "Tem que ser o próximo presidente da República para continuar com a forma do seu trabalho de proteger povos indígenas e nosso território para apoiar os povos indígenas", disse.