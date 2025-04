Grupo cearense Murmurando e Adelson Viana lançam álbum no Festival de Choro de Paris

"De Cá Pra Lá" é o novo do novo trabalho do grupo Murmurando realizado em parceria com o maestro e acordeonista Adelson Viana. Os artistas cearenses lançam o álbum durante a participação no Festival de Choro de Paris, neste final de semana. O evento integra a programação do Ano do Brasil na França.

"Esse álbum é uma grande celebração. Em 2025, a gente celebra 20 anos do grupo e o maestro Adelson Viana faz parte da nossa história", comemora Samuel Rocha, fundador do Murmurando. Ele lembra que o acordeonista foi o diretor musical do primeiro CD lançado pelo grupo, Assovio do Tiê. "A proposta foi unir as gerações e levar a música instrumental cearense para o mundo", acrescenta.

As dez faixas do novo disco propõem um passeio musical por estilos diversos como o choro, baião, forró, entre outras influências de ritmos e compositores nordestinos como Dominguinhos e Hermeto Pascoal.

"Conheci esse grupo quando eram ainda muito jovens, mas já tocando uma música de muita qualidade. Percebi, maravilhado, tudo que esse grupo conquistou e resolvemos fazer essa conexão", diz Adelson Viana, que assina a maioria das composições. No entanto, o maestro destaca o trabalho coletivo feito nos arranjos das músicas. "O resultado ficou muito bacana, estou feliz de lançar esse trabalho aqui na Europa", afirma.

Além do lançamento do disco "De Cá Pra Lá", durante as apresentações na programação do Festival de Choro de Paris, que acontece de 4 a 6 de abril, o grupo Murmurando e Adelson Viana também vão continuar a turnê com apresentações previstas em Lille, norte da França, e em Londres.