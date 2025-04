Ator e comediante britânico Russell Brand é acusado de estupro

O ator e comediante britânico Russel Brand, acusado de estupro, agressões sexuais e atentado ao pudor, disse nesta sexta-feira (4) que ele "nunca foi um estuprador".

As acusações contra Brand, que fará 50 anos em junho e que se tornou popular no Reino Unido por apresentar uma versão do reality show 'Big Brother', se referem a delitos cometidos entre 1999 e 2005 com quatro mulheres, segundo um comunicado da polícia de Londres nesta sexta-feira.

O comediante negou as acusações e afirmou ter tido comportamentos de vício no passado, mas que nunca foi um estuprador.

"Eu era um idiota, um viciado em drogas, um viciado em sexo e um babaca, mas nunca fui um estuprador. Nunca me envolvi em atividade sexual não consensual", disse ele em um vídeo publicado no X.

O ator, ex-marido da cantora americana Katy Perry e que virou um 'influencer' antissistema nas redes sociais, foi interrogado pela polícia em novembro de 2023.

A polícia abriu uma investigação na ocasião depois que o Sunday Times e a emissora Channel 4 revelaram as acusações de quatro mulheres contra o ator, uma relacionada a estupro e as outras a agressões sexuais e abuso psicológico.

"Autorizamos hoje [sexta-feira] a polícia Metropolitana a acusar Russel Brand pelas alegações feitas após a publicação de um documentário do Channel 4 em setembro de 2023", indicou a Procuradoria Britânica (CPS).

Brand foi acusado pelo estupro de uma mulher em 1999 em Bournemouth, na costa sul da Inglaterra, enquanto os outros supostos crimes aconteceram em Westminster, no centro de Londres, em 2001, 2004 e 2005.

O comediante deve comparecer no dia 2 de maio ao Tribunal de Magistrados de Westminster em Londres.

