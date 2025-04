Vídeo de suposta juíza dos EUA criticando Moraes foi feito com IA

Do UOL, no Rio

É falso um vídeo de uma suposta juíza dos Estados Unidos criticando o ministro do STF Alexandre de Moraes. Indícios apontam que a mulher que aparece no vídeo é um avatar gerado por IA.

Não foi possível encontrar nenhum registro que a identificasse e o mesmo vídeo foi usado no Facebook para divulgar um curso de idioma.

O que diz o post

Um vídeo de uma mulher não identificada em que ela critica ações de Moraes é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Juíza dos Estados Unidos manda recado a Moraes". Nas imagens, ela fala português com sotaque brasileiro.

Por que é falso

Sem identificação da juíza e indícios de IA. A publicação não identifica quem seria a "juíza dos Estados Unidos" que supostamente gravou o vídeo. Além disso, existem alguns indícios de manipulação por inteligência artificial no vídeo, como distorções na imagem enquanto ela movimenta a cabeça.

Áudio manipulado. A pedido do UOL Confere, o perito e professor de Engenharia da UFABC Mário Gazziro fez uma análise técnica do vídeo. Ele submeteu o conteúdo enganoso à ferramenta Speech Classifier do Eleven Labs, que identifica indícios de áudios manipulados criados na própria plataforma. O resultado foi que a probabilidade do áudio ter sido criado artificialmente é de 92%.

Mesmo vídeo foi usado para divulgar plataforma de curso de idioma. Em uma busca reversa pela imagem do vídeo foi possível encontrar uma publicação no Facebook do dia 29 de março que usa exatamente a mesma imagem para divulgar um curso de inglês para falantes nativos de espanhol. No vídeo, a mulher fala em espanhol, o que indica, mais uma vez, se tratar de um possível avatar gerado por IA. Não foi possível encontrar nenhum registro que identificasse a mulher do vídeo.

Mesmo vídeo foi usado para divulgar curso de inglês para falantes nativos de espanhol; nesta versão, a mulher fala em espanhol Imagem: Reprodução/Facebook

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 29 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news