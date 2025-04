Trump estende prazo de venda do TikTok em 75 dias

Por David Shepardson e Dawn Chmielewski

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump prorrogou por 75 dias o prazo para que a empresa chinesa de tecnologia ByteDance venda os ativos norte-americanos do popular aplicativo de vídeos curtos TikTok a um comprador não chinês, para evitar ser submetida a uma proibição que deveria entrar em vigor em janeiro, de acordo com uma lei de 2024.

"O acordo requer mais trabalho para garantir que todas as aprovações necessárias sejam assinadas", disse Trump nesta sexta-feira, explicando por que está estendendo o prazo estabelecido por ele em janeiro e que deveria expirar no sábado. "Esperamos continuar trabalhando de boa fé com a China, que, pelo que sei, não está muito feliz com nossas tarifas recíprocas."

A China agora enfrenta uma tarifa de 54% sobre os produtos importados pelos Estados Unidos. Trump disse que estaria disposto a reduzir as tarifas sobre a China para conseguir um acordo com a ByteDance.

Trump afirmou que seu governo esta em contato com quatro grupos diferentes sobre um possível acordo com a TikTok. Ele não os identificou.

"Não queremos que o TikTok 'fique no escuro'", acrescentou Trump.

As negociações lideradas pela Casa Branca sobre o futuro do TikTok, usado por cerca de metade dos norte-americanos, estão se unindo em torno de um plano para que os maiores investidores não chineses da empresa controladora ByteDance aumentem suas participações e adquiram as operações do aplicativo nos EUA, informou a Reuters.

O plano envolve a criação de uma entidade norte-americana para o TikTok e a diluição da participação chinesa no novo negócio para abaixo do limite de 20% estabelecido pela legislação norte-americana, salvando o aplicativo de uma iminente proibição nos EUA, disseram fontes à Reuters.

O Susquehanna International Group, de Jeff Yass, e a General Atlantic, de Bill Ford, ambos representados no conselho da ByteDance, estão liderando as discussões com a Casa Branca, informou a Reuters.

O Walmart também está considerando juntar-se a um grupo de investidores em um acordo para o TikTok, disse um repórter da ABC News na mídia social. O grande varejista, que havia manifestado interesse em investir no TikTok em 2020, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O maior obstáculo a qualquer acordo para os negócios do TikTok nos EUA é a aprovação do governo chinês. Até agora, Pequim não se comprometeu publicamente a permitir uma venda.

O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de David Shepardson e Dawn Chmielewski)