Reinaldo: Bolsonaro, que vai ser condenado, faz refém a direita reacionária

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será condenado e praticamente já está fora do cenário político, mas ainda faz refém a direita reacionária, analisou Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quinta-feira (21).

O Bolsonaro, como liderança, cria dificuldades para a extrema direita. É por isso que não precisa ficar dando chance e dando palanque para Bolsonaro, porque hoje o maior inimigo da extrema direita e da direita reacionária é o Bolsonaro.

Porque ele não aceita que ele não será candidato, ele sabe que se isso acontecer, ele vai ser enterrado vivo, porque é a velha história, em política, rei morto, rei posto. Não tem essa.

A política, como a natureza, abomina o vácuo. Não é Bolsonaro. Não é Bolsonaro, será alguém. Então, ele diz: 'não, sou eu'. Sou eu sabendo que não será. Ele diz: 'sou eu'. Os outros dizem: 'ah, sim, então é ele, né, gente?'

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O colunista considerou correta a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não se aprofundou ao falar sobre os planos golpistas que incluíam seu assassinato. Segundo Reinaldo, esse é um exemplo de como não dar mais palco a Bolsonaro.

Ele [Lula] falou pouco a respeito e eu espero que continue assim. Que ele fale pouco, que não transforme o Bolsonaro num alvo. Esqueça um pouco o Bolsonaro. Deixe ele para a PF, para a Procuradoria-Geral da República, para o STF [Supremo Tribunal Federal] e toque a vida.

Porque já ficou muito claro onde está a civilidade política e onde está a incivilidade, já ficou muito claro onde está a democracia e onde está o ataque à democracia.

Então, é bom que o Lula fale disso com tranquilidade, para não ficar dando asa para conversa mole.

Em poucas palavras, Lula agradeceu por estar vivo e pelo plano de assassinato revelado pela Polícia Federal não ter dado certo nesta quinta-feira (21), em evento no Palácio do Planalto. Foi a primeira vez que o presidente falou sobre o plano golpista.

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: