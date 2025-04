Eletrobras diz que SEC não recomendará fiscalização contra companhia sobre compulsório

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras disse nesta sexta-feira que a Securities and Exchange Commission (SEC) informou que não pretende recomendar uma ação de fiscalização contra a companhia em investigação que estava sendo conduzida sobre o empréstimo compulsório e litígios correlatos.

Divulgações feitas no passado pela Eletrobras em relação ao empréstimo compulsório, principal passivo contencioso de seu balanço, no formulário "20-F", entregues à SEC, foram alvo de questionamentos nos Estados Unidos. A companhia vinha colaborando com as investigações, acrescentou a Eletrobras.

(Por Letícia Fucuchima)