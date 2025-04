Falha na segurança dos EUA: diretor da NSA demitido, ministro da defesa investigado

O diretor da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), Timothy Haugh, foi demitido na quinta-feira (3), de acordo com vários veículos de comunicação dos EUA, uma decisão denunciada por parlamentares democratas.

Wendy Noble, a número dois da NSA, um poderoso serviço de escuta e ciberespionagem, também foi demitida, de acordo com o Washington Post, citando autoridades americanas sob condição de anonimato.

O chefe do Departamento de Defesa, Pete Hegseth, será investigado pelo uso do serviço de mensagens Signal após a violação de segurança envolvendo os ataques dos EUA aos Houthis no Iêmen.

A inspeção no Departamento de Defesa investigará até que ponto Hegseth e outros oficiais da pasta confiam em aplicativos de mensagens comerciais em vez de ferramentas oficiais criptografadas para discutir assuntos altamente sensíveis.

Em 24 de março, a Casa Branca confirmou que um jornalista americano foi incluído por engano em um grupo de bate-papo e obteve acesso planos militares ultrassecretos, uma das maiores violações de segurança da história militar dos EUA.

A investigação também avaliará "até que ponto o Secretário de Defesa e outros funcionários do departamento cumpriram as políticas e procedimentos relativos ao uso de aplicativos de mensagens comerciais para fins oficiais", diz um memorando divulgado em 3 de abril.

"Além disso, revisaremos a conformidade com os requisitos de classificação e retenção de documentos", disse o memorando, acrescentando que a investigação atende a uma solicitação de dois membros seniores do Comitê de Serviços Armados do Senado, um republicano e outro democrata da oposição.

O grupo de bate-papo foi criado em meados de março pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz. Segundo relatos da imprensa, ele criou cerca de 20 grupos desse tipo e também usou um e-mail privado para discutir assuntos governamentais.

Waltz teve que se desfazer de vários membros de sua equipe. Aparentemente, isso não é uma consequência direta do caso. Mas sim uma questão de lealdade, valor fundamental para Donald Trump.

A decisão foi tomada um dia após a visita à Casa Branca da ativista de extrema direita e teórica da conspiração, Laura Loomer. Segundo diversas fontes, ela atacou cerca de dez pessoas da equipe de segurança nacional na frente de Donald Trump e Mike Waltz, que tentou defender seus homens em vão, o que pode ser uma indicação da fragilidade de sua posição.