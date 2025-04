Fed deve esperar até junho para iniciar cortes nos juros após forte criação de vagas nos EUA

(Reuters) - O Federal Reserve deverá esperar até junho para começar a cortar a taxa de juros depois que um relatório do governo mostrou um crescimento mais forte do que o esperado dos empregos nos Estados Unidos no mês passado, o que diminuiu a preocupação com a situação do mercado de trabalho no momento em que o presidente Donald Trump está agindo para impor tarifas sobre as importações de todo o mundo.

Ainda assim, os contratos continuam a precificar 1 ponto percentual completo de cortes nos juros pelo Fed até o final do ano e alguma chance de um quinto corte, já que os investidores temem que a escalada da guerra comercial desacelere drasticamente o crescimento econômico.

Apostas em um afrouxamento mais agressivo da política monetária pelo Fed aumentaram mais cedo nos juros futuros depois que a China anunciou suas próprias tarifas para combater as novas taxas de importação dos EUA.

Os empregadores dos EUA criaram 228.000 empregos no mês passado, de acordo com o relatório mensal de empregos do Departamento do Trabalho, muito mais do que o previsto até mesmo pelos economistas mais otimistas consultados pela Reuters. A taxa de desemprego subiu para 4,2%, ainda baixa para os padrões históricos.

"As autoridades do Fed têm dito que estão em uma posição em que podem se dar ao luxo de serem pacientes", escreveu Thomas Simons, economista da Jefferies. "Esses dados nos sugerem que eles continuarão a pregar a paciência."

(Reportagem de Ann Saphir)