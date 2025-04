EUA saberão dentro de semanas se Rússia está levando paz a sério, diz Rubio

Por Sabine Siebold e Daphne Psaledakis e Lili Bayer

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos saberão em questão de semanas se a Rússia está levando a sério a paz com a Ucrânia, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta sexta-feira, depois que aliados europeus acusaram Moscou de protelar o pedido de cessar-fogo do governo Trump.

O presidente norte-americano, Donald Trump, que prometeu pôr um fim rápido à guerra de três anos, tem dito há semanas que acredita que o presidente russo, Vladimir Putin, está comprometido com a paz.

Fontes disseram à Reuters que a Casa Branca tem desconfiado das intenções de Putin nos últimos dias, embora Trump continue a sinalizar publicamente sua crença de que Putin quer acabar com a guerra.

"Saberemos em breve, em questão de semanas, não de meses, se a Rússia está séria sobre a paz ou não. Espero que sim", disse Rubio no final de uma reunião de dois dias da Otan.

"Se isso está arrastando as coisas, o presidente Trump não vai cair na armadilha de negociações intermináveis sobre negociações", afirmou Rubio.

"Estamos testando para ver se os russos estão interessados na paz. Suas ações -- não suas palavras, suas ações -- determinarão se eles estão levando a sério ou não, e pretendemos descobrir isso o quanto antes."

Moscou rejeitou uma proposta dos EUA em março para um cessar-fogo completo de 30 dias depois que a Ucrânia disse que concordaria. Os lados em conflito concordaram então com uma pausa limitada nos ataques à infraestrutura de energia um do outro, o que ambos acusam o outro de violar. Washington disse que ainda está em negociações com ambos os lados.

EUROPA DE OLHO

Os aliados europeus querem que Washington exija que Moscou prove que está falando sério sobre assinar um cessar-fogo, e alguns sugerem que um prazo explícito deve ser estabelecido.

Moscou "deve uma resposta aos Estados Unidos", que "trabalharam arduamente para apresentar um esforço de mediação e uma proposta de cessar-fogo", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, afirmou que Putin "continua a ofuscar, continua a arrastar os pés".

"Ele poderia aceitar um cessar-fogo agora, mas continua a bombardear a Ucrânia, sua população civil, seus suprimentos de energia. Estamos vendo você, Vladimir Putin, sabemos o que você está fazendo", declarou Lammy.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que a conversa de Putin sobre negociações não passava de "promessas vazias" e que o líder russo estava "ganhando tempo ao fazer novas exigências".

Os ministros das Relações Exteriores do Canadá e da Estônia estavam entre os que pediram prazos para que a Rússia aceite um cessar-fogo.

Uma autoridade sênior do Departamento de Estado disse na quinta-feira que não havia necessariamente um consenso sobre um cronograma para aumentar a pressão sobre a Rússia, mas que havia um reconhecimento de que "quanto mais cedo melhor".

(Reportagem de Sabine Siebold, Benoit Van Overstraeten, Andrew Gray, Lili Bayer, Daphne Psaledakis, Ingrid Melander, Charlotte Van Campenhout e Makini Brice)