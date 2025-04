Criação de vagas de emprego nos EUA supera expectativas em março

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos criou muito mais empregos do que o esperado em março, mas as tarifas de importação do presidente Donald Trump podem testar a resiliência do mercado de trabalho nos próximos meses em meio à queda da confiança dos empresários e à liquidação do mercado acionário.

Foram abertas 228.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após criação revisada para baixo de 117.000 em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 135.000 postos de trabalho, depois de 151.000 empregos relatados anteriormente em fevereiro. As estimativas variavam de 50.000 a 185.000.

A taxa de desemprego subiu de 4,1% em fevereiro para 4,2%. O mercado de trabalho está sendo sustentado por demissões baixas, gerando sólidos ganhos salariais que estão ajudando a sustentar a expansão econômica.

Mas as empresas têm hesitado em contratar devido a uma política comercial incerta. Essa cautela pode dar lugar a cortes de pessoal depois que Trump revelou na quarta-feira uma tarifa mínima de 10% sobre a maioria dos produtos importados pelos EUA, desencadeando ameaças de retaliação e abalando os mercados financeiros globais.

Economistas estimam que as tarifas de importação de Trump aumentaram a taxa tarifária efetiva do país para o nível mais alto em mais de um século. Eles alertaram para problemas nas cadeias de oferta e preços altos, culminando em demissões em massa à medida que os gastos das famílias e dos consumidores diminuem.

A ofensiva tarifária de Trump desde que retornou à Casa Branca já enervou as empresas, que haviam comemorado sua vitória eleitoral em novembro.

Dados e pesquisas de opinião sugeriram que a economia estagnou no primeiro trimestre devido à incerteza da política comercial e às tempestades de inverno. As estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto para o primeiro trimestre estão abaixo de uma taxa anualizada de 0,5%, com grandes chances de uma contração. Economistas não descartam a possibilidade de uma recessão nos próximos 12 meses.

Eles esperam que os efeitos das tarifas recíprocas possam se tornar evidentes já no relatório de emprego de abril.

O mercado financeiro espera que o Federal Reserve retome o corte da taxa de juros até junho, depois de interromper o ciclo de afrouxamento de sua política monetária em janeiro.

No mês passado, as autoridades do banco central dos EUA projetaram dois cortes. A taxa básica de juros do Fed está atualmente na faixa de 4,25% a 4,50%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)