Taxas de juros tombam com chance de mais corte de juros nos EUA por temor de recessão

Os juros futuros acompanham o fechamento das curva de yields dos Treasuries na manhã desta sexta-feira, 4, que influenciam os juros de títulos de governos europeus após a China anunciar medidas retaliatórias ao tarifaço do governo Trump. Há temor de recessão nos Estados Unidos e desaceleração da economia mundial.

As taxas futuras chegaram a cair 29 pontos nos vencimentos intermediários mais cedo, com o contrato para janeiro de 2029 ficando abaixo de 14%. Aqui, o mercado deve reduzir mais o tamanho do ciclo de alta da Selic. Nos EUA, os investidores adiantaram a previsão para cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) neste ano e passaram a precificar redução acumulada de 125 pontos-base (pb) ou mais como probabilidade majoritária até dezembro.

O movimento dos juros vai na contramão do dólar, que sobe mais de 2% ante o real e limita um recuo maior das taxas. A moeda americana avança com força também ante outras moedas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano (+2,34%) e dólar australiano (+3,59%).

Às 9h20 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,620%, de 14,786%, e o para janeiro de 2027 cedia para mínima de 14,115%, de 14,403% no ajuste anterior. O contrato para janeiro de 2029 recuava para 14,010%, de 14,173%.