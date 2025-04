Latam e Delta têm aval do Cade para ampliar parceria e incluir Argentina em operação conjunta

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a ampliação de parceria entre Delta Air Lines e Latam para a inclusão da Argentina no escopo geográfico da operação das duas companhias. A decisão está no Diário Oficial da União (DOU).

A operação aprovada consiste na extensão de joint venture agreement (JVA) entre as companhias, que é um arranjo contratual de longo prazo com "neutralidade de metal" e conecta as redes complementares das requerentes, permitindo que comercializem serviços de transporte aéreo integrados, como um único agente. O JVA original foi firmado para aumentar a capacidade das empresas de competir nas rotas EUA-América do Sul.

"A ampliação do escopo geográfico do contrato aumenta a rede de destinos e as oportunidades para beneficiar o consumidor", citam as companhias. "A justificativa para a operação é gerar eficiências e reduzir a dupla marginalização por meio da coordenação das operações das requerentes nas rotas Argentina - EUA/Canadá, o que é consistente com o conteúdo do acordo aprovado pelo Cade em 2020. Ao integrar essas rotas ao JVA, a Delta e a Latam poderão operá-las como uma única entidade e reduzir a dupla marginalização, beneficiando os consumidores por meio de uma melhor conexão entre suas redes complementares", acrescentam.