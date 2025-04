Crescente Vermelho afirma que 'é difícil recuperar corpos' de socorristas assassinados por Israel em Gaza

Cinco dias após encontrar os corpos de oito de seus socorristas mortos pelo exército israelense, o Crescente Vermelho palestino solicita uma investigação independente. À medida que os dias passam, novos detalhes surgem sobre as circunstâncias nas quais esses trabalhadores foram mortos. Junto a eles, também foram encontrados seis corpos de membros da defesa civil de Gaza, além de um funcionário da ONU que estava no local. Um socorrista ainda está desaparecido.

Com informações da correspondente da RFI em Ramallah, Amira Souilem

Nebal Farsakh é porta-voz do Crescente Vermelho palestino. Ela tem dificuldades para encontrar palavras para descrever o que aconteceu com seus colegas. "Eles foram encontrados em uma vala comum. Foi difícil recuperar os corpos deles. Eles tinham marcas de tiros e alguns corpos já estavam em estado de decomposição. Os corpos estavam completamente cobertos de areia. Parece que uma retroescavadeira os empurrou todos juntos para um buraco e os cobriu com areia. É realmente horrível. Não consigo nem imaginar como foram os últimos momentos deles", conta.

Essa é a maior ataque contra o Crescente Vermelho desde o início da guerra em Gaza, tanto pelo número de mortos quanto pela violência envolvida, segundo a organização.

"Nossos colegas estavam ao telefone com um de nossos trabalhadores paramédicos, que ainda não encontramos até agora. Eles puderam ouvir soldados israelenses conversando entre si. Um de nossos colegas entende hebraico e relatou ter ouvido: 'Reúnam eles perto do muro e amarrem todos'", relatou a porta-voz do Crescente Vermelho palestino.

Possível "crime de guerra" israelense

A morte dos socorristas e trabalhadores humanitários em Gaza levanta novas questões sobre a execução de "crimes de guerra pela força militar israelense", afirmou, na quinta-feira (3) o alto comissário da ONU para os direitos humanos.

"Estou horrorizado pelos assassinatos de 15 profissionais de saúde e trabalhadores humanitários", declarou Volker Türk perante o Conselho de Segurança da ONU.

"Este é um dos momentos mais sombrios ocorridos neste conflito que abalou a nossa humanidade até o seu âmago", comentou o presidente da Sociedade do Crescente Vermelho palestino, Younes Al-Khatib, diante do Conselho de Segurança.

Ele também observou que, durante as comunicações com a equipe, era possível "ouvir uma conversa em hebraico entre as forças israelenses e a equipe, o que significa que alguns deles ainda estavam vivos sob o controle do exército israelense", acusou.

A organização afirmou ter perdido 27 de seus membros desde o início da guerra.