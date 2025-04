'Festa do botox', clínica improvisada e fuga: falso médico é preso nos EUA

Um falso médico foi preso em Nova York após uma cirurgia malsucedida deixar uma mulher de 31 anos à beira da morte. O homem tentava deixar o país quando foi capturado. As informações são do The New York Times.

O que aconteceu

A mulher recorreu a Felipe Hoyos-Foronda, de 38 anos, para remover implantes nos glúteos. Ele realizava os atendimentos em sua residência, em um consultório improvisado e sem licença, segundo a polícia.

Durante o procedimento, a paciente sofreu uma parada cardíaca e o falso médico chamou uma ambulância. Em seguida, ele fugiu do local. A identidade da mulher de 31 anos não foi informada.

Felipe Hoyos-Foronda, de 38 anos, foi preso ao tentar fugir dos EUA Imagem: Reprodução/ABC7

Quando os paramédicos chegaram, encontraram a mulher inconsciente. Ela foi encaminhada ao hospital e precisou ser entubada. A paciente está sem atividade cerebral e, segundo a polícia, "é improvável que sobreviva".

O falso médico foi encontrado pela polícia poucas horas depois da fuga, no Aeroporto Kennedy. Ele tentava embarcar em um avião com destino à Flórida e iria, na sequência, para a Colômbia. Hoyos-Foronda foi preso sob acusação de agressão e de exercício ilegal da medicina.

De acordo com informações da CBS News, o homem admitiu ter "realizado o procedimento cirúrgico na vítima sem licença para fazê-lo". Ele também declarou que "administrou lidocaína via seringa, causando sua parada cardíaca."

Suspeito divulgava seus serviços nas redes sociais

De acordo com registros e anúncios online, Hoyos-Foronda atuava como cirurgião estético. Ele realizava seus serviços em Nova York, Miami e Long Island e se identificava nas redes sociais como médico.

Uma das redes sociais em que o falso médico divulgava seus serviços era o TikTok. Em uma das postagens, o homem publicou um evento especial chamado "Festa do Botox" durante o feriado de Natal. Ele cobrava US$ 450 (R$ 2.523) pelo procedimento nesta oferta.

Ele também publicava vídeos dos próprios procedimentos. A polícia de Nova York fez um apelo para que outras possíveis vítimas do homem se apresentem.