Japão pode perder US$17 bi em exportações de carros por tarifas de Trump, diz agência da ONU

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O Japão pode perder US$17 bilhões em exportações de automóveis para os Estados Unidos após a decisão do presidente Donald Trump de impor sobretaxa de 25% sobre o setor automotivo, informou o Centro de Comércio Internacional, órgão vinculado à ONU, nesta sexta-feira.

"O setor automotivo do Japão compreende 20% do total das exportações do país e a maioria das exportações é destinada ao mercado dos EUA. Agora, a tarifa fixa de 25% sobre o setor que entrou em vigor ontem significa que o Japão pode perder US$17 bilhões em potencial de exportação nos EUA, de acordo com nossos cálculos", disse Julia Spies, chefe de comércio e inteligência de mercado do ITC, a jornalistas em Genebra.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou na quarta-feira tarifas globais de 25% sobre carros e caminhões, e que as tarifas sobre as importações de peças automotivas serão lançadas em 3 de maio.

As tarifas abrangem mais de US$460 bilhões em importações de veículos e autopeças pelos EUA por ano, de acordo com uma análise da Reuters.

Eslováquia, Japão e Honduras são alguns dos países altamente expostos às tarifas dos EUA sobre automóveis, segundo a agência de comércio da ONU. O mercado dos EUA representa uma grande parcela das exportações do setor automotivo desses países.

A ITC afirmou que o Japão pode buscar diversificar seus destinos de exportação de veículos.

"Mercados como China, Alemanha, Filipinas e Tailândia possuem um potencial de exportação não realizado para veículos japoneses que corresponde à perda estimada no mercado dos EUA", disse Spies.

Quase metade dos carros vendidos no ano passado nos EUA - o maior importador de veículos do mundo - foi trazida do exterior, de acordo com a empresa de pesquisa GlobalData.

As novas tarifas sobre carros podem custar aos consumidores norte-americanos mais de US$30 bilhões em preços mais altos de veículos e redução das vendas de carros no primeiro ano completo, disse a empresa de consultoria Anderson Economic Group em um relatório na quinta-feira.

A ITC é uma agência conjunta da Organização Mundial do Comércio e das Nações Unidas. Seu objetivo é ajudar os países em desenvolvimento e em transição a alcançar o desenvolvimento humano sustentável por meio das exportações.