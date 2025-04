Ministro das Relações Exteriores do Vaticano discute Ucrânia com chanceler da Rússia

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Vaticano, arcebispo Paul Gallagher, fez uma ligação telefônica nesta sexta-feira com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, para discutir a guerra na Ucrânia, informou o Vaticano.

As duas autoridades discutiram a situação geral do conflito de três anos e "algumas iniciativas destinadas a parar as ações militares", disse um comunicado do Vaticano.

A Rússia e a Ucrânia concordaram com uma trégua limitada no mês passado contra o lançamento de ataques contra as instalações de energia do outro lado. Ambos se acusaram mutuamente de violar o acordo, que foi intermediado pelos Estados Unidos.

Durante a ligação, Gallagher também expressou a disposição do Vaticano de "continuar seu esforço humanitário em questões relativas à troca de prisioneiros", acrescentou o comunicado.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, encontrou-se com o papa Francisco no Vaticano em outubro passado e pediu a ajuda do pontífice para garantir a libertação dos ucranianos mantidos em cativeiro pela Rússia.

Lavrov se reuniu com o número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, em setembro, durante a sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

A autoridade russa disse que essas discussões se concentraram nos "motivos da crise geopolítica, uma consequência direta das consistentes políticas antirrussas dos países ocidentais".

Francisco, atualmente fora do alcance do público enquanto se recupera de uma pneumonia dupla, atraiu a ira das autoridades ucranianas em março de 2024 quando sugeriu que elas deveriam ter a coragem da "bandeira branca" para negociar o fim da guerra.

Na época, Zelenskiy descartou as observações do papa como "mediação virtual" à distância.