Família Dubrule propôs aporte de R$100 mi na Mobly condicionado a sucesso de potencial OPA

SÃO PAULO (Reuters) - A Mobly comunicou nesta sexta-feira que recebeu correspondência da membros da família Dubrule sobre a intenção de realizar capitalização da rede de varejo de móveis e artigos para casa caso uma potencial oferta pública de aquisições de ações (OPA) proposta por eles tenha sucesso.

Os acionistas Régis Edouard Alain Dubrule, Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule e Paul Jean Marie Dubrule, fundadores da Tok&Stok, que teve o controle comprado pela Mobly no ano passado, se comprometem, a depender da efetiva liquidação da OPA, a aportar R$100 milhões na empresa.

A família também se compromete a adotar as medidas necessárias para que as debêntures Tok&Stok de sua titularidade, no valor atualizado de quase R$56,5 milhões, sejam convertidas em ações de emissão da Mobly e para que seja capitalizado o crédito detido pela Família Dubrule contra a Tok&Stok, de R$68,8 milhões.

No fim de semana de Carnaval, a Mobly informou ao mercado que recebeu carta de membros da família Dubrule sobre a intenção de OPA para compra do controle da Mobly. Na ocasião, a Mobly disse que a proposta, que precificava a ação a R$0,68, era "inviável".

"A administração reitera a recomendação do conselho de administração aos acionistas para que rejeitem a proposta de alteração e exclusão da cláusula de OPA estatutária na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2025", afirmou a Mobly nesta sexta-feira.

(Por Paula Arend Laier)