Quem é ativista pivô de demissão de diretor da Segurança Nacional dos EUA

Do UOL, em São Paulo

O presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu ontem o diretor do Conselho de Segurança Nacional, supostamente a pedido da ativista de extrema direita Laura Loomer. Além dele, outros cinco funcionários do órgão foram desligados ou transferidos. A informação foi dada pela imprensa americana.

O que aconteceu

As demissões ocorreram depois de um pedido de Laura em uma reunião na última quarta-feira, segundo a imprensa americana. A ativista teria dito ao republicano que se livrasse de vários membros da equipe da Agência de Segurança Nacional, apontaram a CNN, o The Washington Post e o The New York Times.

Mulher alegou que os funcionários eram ''desleais''. Uma fonte, em anonimato, disse à CNN americana que Loomer compilou uma lista de cerca de uma dúzia de nomes e que as demissões foram resultado direto do encontro dela com o presidente.

Questionada, Laura não quis dar detalhes à imprensa sobre a conversa ''por respeito ao presidente Trump e à privacidade do Salão Oval''. "Foi uma honra me encontrar com o presidente e apresentar a ele minhas descobertas, continuarei trabalhando duro para apoiar sua agenda e continuarei reiterando a importância de uma forte verificação'', disse.

No X, ela comemorou a demissão do diretor da agência, general Timothy Haugh. A mulher disse que, ''como nomeado de Biden'', o militar não tinha lugar servindo na atual administração. ''Não podemos permitir que a agência seja usada para espionar o presidente Trump e seus aliados novamente'', escreveu.

Trump negou que a ativista estivesse envolvida nas demissões. No entanto, o presidente dos EUA confirmou que ela costuma lhe fazer recomendações: ''Ela é uma pessoa muito forte, e eu a vi ontem por um tempinho e ela faz recomendações de coisas e pessoas", disse Trump que a chamou de "patriota muito boa".

Quem é Laura Loomer?

Laura Loomer, ativista de extrema direita e apoiadora de Donald Trump, que já foi acusada de promover teorias da conspiração, como a de que o 11 de Setembro foi uma "conspiração interna". Imagem: Joe Raedle/Getty Images

Laura, 31, é uma influenciadora de extrema direita que se apresenta como ''jornalista investigativa''. Defensora de Trump e organizadora de protestos, ela é conhecida há algum tempo nas redes sociais por suas opiniões inflamadas e declarações controversas.

Ela concorreu duas vezes sem sucesso ao Congresso Nacional em 2020 e 2022 no sul da Flórida. Ela já se algemou a um escritório do Twitter depois que a plataforma antiga a baniu e já pulou a cerca de uma propriedade da presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

Laura tem proximidade com Trump. Laura Loomer foi vista com Trump em um evento de homenagem às vítimas dos ataques de 11 de setembro em Nova York em 2024. Ela também passou a ser uma espécie de ''apoiadora conselheira'' do presidente.

Laura frequentemente faz postagens anti-islã, anti-imigrantes e sexistas. Ela postou durante a campanha presidencial do ano passado que se Kamala Harris vencesse Trump , "a Casa Branca cheiraria a curry e os discursos da Casa Branca seriam mediados por um call center".

Ativista também costuma espalhar teorias da conspiração. Em uma delas, ela difundiu que autoridades dos EUA escondem informações sobre os ataques de 11 de setembro e sugeriu que estavam de algum forma envolvidos no planejamento da ação.

Rejeitada até por conservadores. O senador Lindsey Graham chamou Loomer de "tóxica", enquanto o senador Thom Tillis a acusou de ser uma "teórica da conspiração" que divide os republicanos. "O passado dessa pessoa é realmente tóxico", disse Graham ao Huffington Post no ano passado.