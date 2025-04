Trump afirma que nunca mudará suas políticas comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (4) que nunca mudará suas políticas comerciais, no momento em que as Bolsas do mundo registram quedas expressivas após as novas tarifas anunciadas na quarta-feira.

"Para muitos investidores que estão vindo para os Estados Unidos e estão investindo quantias enormes de dinheiro, minhas políticas nunca mudarão", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

"Este é um grande momento para ficar rico, mais rico do que nunca antes", acrescentou.

