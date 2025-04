China decide impor tarifas adicionais de 34% aos EUA e provoca escalada global da guerra comercial

Pequim vai impor tarifas adicionais de 34% sobre os produtos norte-americanos a partir do dia 10 de abril, anunciou nesta sexta-feira (4) o Ministério das Finanças da China em um comunicado. As bolsas europeias despencaram após a resposta chinesa às tarifas norte-americanas. Na Europa, Frankfurt caiu 5,08%, Paris 4,26% e Londres 3,90%. Milão despencou 7,57%, e Madri, 6,02%.

Além das taxas, Pequim vai reforçar o controle das exportações de produtos de 16 empresas americanas e outras onze foram adicionadas à lista de entidades pouco confiáveis. A China mobiliza todos os seus mecanismos legais, com repercussões diretas nas cadeias de suprimentos de alta tecnologia e nos setores relacionados à defesa.

Essa escalada poderia marcar um ponto de virada com contramedidas norte-americanas, endurecimento chinês, um impacto crescente nas cadeias de suprimentos globais, e até mesmo uma aceleração do descolamento econômico entre as duas potências.

Terras raras

O Ministério do Comércio da China também anunciou controles à exportação sobre sete elementos de terras raras, incluindo o gadolínio, usado especialmente em ressonância magnética, e o itérbio, utilizado em eletrônicos de consumo.

Os Estados Unidos não permitirão que a Groenlândia se torne "dependente" da China, reagiu nesta sexta-feira (4) o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, quando questionado sobre essa ilha do Ártico, um território autônomo da Dinamarca que tem sido alvo de interesse constante pela administração de Donald Trump.

"Não vamos deixar que a China chegue lá e ofereça muito dinheiro para que eles se tornem dependentes da China", declarou Rubio após uma reunião ministerial da Otan em Bruxelas.

Queixa na OMC

O Ministério do Comércio chinês acrescentou que recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos às suas exportações. "A China entrou com uma queixa no mecanismo de resolução de disputas da OMC", afirmou em um comunicado.

Escalada global

"As medidas de retaliação da China marcam o início de uma escalada", comenta Alexandre Baradez, responsável pela análise de mercados da IG França.

As novas tarifas anunciadas por Donald Trump na noite de quarta-feira são particularmente punitivas para a China, que recebeu tarifas adicionais de 34%. Já afetada por outras tarifas, os impostos sobre seus produtos vão aumentar 54% no total.

Choque nos mercados

"O dia 2 de abril ficará marcado como um ponto de mudança na história do comércio mundial. As medidas anunciadas por Donald Trump desencadearam um choque: mercados tensos, inflação em alta e parceiros comerciais na defensiva", comentou John Plassard, especialista em investimentos da Mirabaud.

A onda de choque das declarações de Donald Trump continuou a abalar a Ásia nesta sexta-feira. A Bolsa de Tóquio ampliou suas perdas ao fechamento: o índice de referência Nikkei perdeu 2,75%, e o índice Topix recuou 3,37%.

Da mesma forma, a Bolsa de Sydney caiu 2,44%, e a de Seul recuou 0,86%. As bolsas chinesas estavam fechadas devido a um feriado. "A julgar pelas reações dos mercados globais, a incerteza está maior do que nunca", destacaram os analistas da Tokai Tokyo Securities.

Enquanto os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos começaram a buscar alternativas na quinta-feira, diante do impacto das medidas de Donald Trump, o presidente norte-americano minimizou as preocupações. "A economia tinha muitos problemas... era um paciente doente, e ela vai ficar totalmente bem", disse ele à imprensa, a bordo do Air Force One.

Porém, para o Fundo Monetário Internacional (FMI), as medidas de Trump "representam claramente um risco significativo para as perspectivas globais, em um período de crescimento fraco", alertou sua diretora, Kristalina Georgieva.

Macron esboça uma resposta

No dia anterior, um clima de pânico tomou conta de Wall Street, onde os consumidores americanos colocam massivamente suas economias.

Bilhões de dólares em ações desapareceram: -5,97% para o índice Nasdaq, -4,84% para o índice S&P 500, a pior sessão desde 2020, durante o primeiro mandato de Trump.

As empresas mais afetadas pelos investidores foram aquelas cujos modelos de produção estão ameaçados devido à dependência de importações da Ásia, como vestuário (Gap, -20,38%) e tecnologia (Apple, -9,25%).

Os novos impostos são especialmente punitivos para a China (54%), Camboja (+49%), Vietnã (+46%) e Bangladesh (+37%).

Esta nova rodada de tarifas segue outras mais específicas: +25% no aço e alumínio, e também, desde esta quinta-feira, +25% sobre carros importados para os Estados Unidos.

Atônitos com a magnitude da ofensiva, que reconfigura o comércio global, os principais parceiros dos Estados Unidos geralmente se abstiveram de aumentar ainda mais a tensão.

A presidência norte-americana deixou a porta aberta para negociações e advertiu contra qualquer tentativa de represálias, ameaçando sanções adicionais.

Diante de uma decisão norte-americana "grave e infundada", o presidente francês, Emmanuel Macron, esboçou uma resposta gradual, envolvendo a unidade dos europeus e a suspensão temporária dos investimentos nos Estados Unidos.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, sugeriu que o objetivo deveria ser "eliminar" as tarifas, "não aumentá-las" com uma escalada.

Ofensiva protecionista

A ofensiva protecionista da Casa Branca, sem precedentes desde a década de 1930, inclui uma tarifa geral de pelo menos 10% sobre todas as importações a partir de 5 de abril. Aumentos estão previstos a partir de 9 de abril para países considerados por Trump particularmente hostis em termos comerciais.

Mercadorias da União Europeia, por exemplo, sofrerão 20% de taxas adicionais, além das tarifas já em vigor.

As novas tarifas dos EUA podem reduzir "cerca de 1%" o comércio mundial de mercadorias em volume neste ano, afirmou na quinta-feira a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

A sobretaxa sobre automóveis, que entrou em vigor na quinta-feira, já causou suas primeiras vítimas, com o anúncio pela Stellantis de uma suspensão na produção de algumas fábricas no Canadá e no México.