Ibovespa recua mais 2% com reação de China ampliando temor sobre guerra comercial

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava 2% nesta sexta-feira, sucumbindo à aversão a risco global, após a China retaliar tarifas comerciais anunciadas na véspera pelos Estados Unidos, amplificando a guerra comercial desencadeada por Donald Trump e aprofundando temores de desaceleração da economia global.

Às 10h11, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 2,04%, a 128.462,55 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, caía 2,34%.

(Por Paula Arend Laier)