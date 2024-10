Com 19 mil avaliações, esfregão portátil faz sucesso e está em promoção

Durante a limpeza da casa, alguns cantinhos podem ser de difícil acesso, como debaixo de móveis. E um produto que pode ajudar a higienização é o esfregão portátil, feito de microfibra. Ele promete absorver a água e a espuma, deixando as superfícies limpas e secas.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que é bem avaliado por consumidores e pode ser comprado em promoção, a partir de R$ 12,89.

O que esse produto promete

Vem com um esfregão de microfibra que consegue reter a sujeira;

Absorve toda água e espuma durante a limpeza;

Com o formato compacto, consegue alcançar os cantos e espaços abaixo de móveis;

Pode ser usado para limpar a cozinha, o banheiro, bancadas e janelas.

O que diz quem o comprou

O produto tem mais de 19 mil avaliações na Shopee. Leia alguns comentários de compradores.

Ao umedecer, adere muito bem à sujeira, facilitando a limpeza, além de ser fácil de lavar. Fica bem compacto para guardar. Recomendo a loja e o produto.

Maria



O rodinho é muito prático e de bom material. É fácil colocar a espuma e usar. Comprei para minha mãe, mas já quero um pra mim. Seca muito bem e não imaginava que iria gostar tanto. Super recomendado.

Lucy



Que produto perfeito. Eu amei, principalmente para lavar o box. Entrega rápida e bem embalado.

Day

Muito bom e prático. Chegou rapidinho. É ótimo para limpezas em vidros e é multiuso. Adorei. Comprei dois e logo vou pedir outros.

Maria Roseli

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relatam que o produto não consegue secar direito a água durante a limpeza.

Produto chegou rápido. Já fiz o teste e ele é bom, pelo preço, um porém é que ele não torce muito a água, tem que dar uma ajudada, mas nada que atrapalhe.

Tici

A entrega foi rápida, de menos de 24h, mas a caixa veio toda amassada. A borracha veio molhada e com um cheiro ruim. Não seca direito. Parece até usado. E não encaixa direito. Compra decepcionante. Não recomendo a compra.

Andrea

Não gostei. A esponja dele depois de puxar não espreme a água e ainda fica encharcado. Achei péssimo. Estava ansiosa, mas não gostei. Melhor rodinho ou bucha mesmo para secar.

Daniela

