Indicador antecedente de emprego do Brasil registra leve alta em março, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil subiu ligeiramente em março, apresentando sinais de acomodação após quatro meses consecutivos com queda, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, subiu 0,4 ponto em março e foi a 76,3 pontos.

"O IAEmp volta a subir em março, dando primeiros sinais de acomodação depois de uma sequência de quedas. O resultado atual, apesar de positivo, ainda não nos permite pensar em uma reversão de tendência, dado que compensou muito pouco dos últimos resultados negativos", disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.

"O mercado de trabalho vem dando sinais de resiliência, especialmente nas vagas formais que continuam avançando em 2025, mas as expectativas dos empresários ainda são de desaceleração nos próximos meses", completou.

Os componentes do IAEmp mostram que o avanço em março foi influenciado por alta em três dos sete componentes do indicador.

O destaque positivo em março foi o indicador de Tendência dos Negócios no setor de serviços, que registrou uma alta de 0,8 ponto.

Já o destaque negativo foi o indicador de Tendência dos Negócios no setor industrial, que teve baixa de 0,8 ponto. Dois componentes do IAemp ficaram estáveis.

"O cenário macroeconômico mais restritivo, com juros em alta, inflação pressionando e confiança dos consumidores em nível baixo, sugere que o ano de 2025 tende a ser mais desafiador", afirmou Tobler.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ano, em março, no que foi o terceiro aumento consecutivo desse tamanho, o que já havia sido sinalizado pela autoridade monetária em dezembro.

A autarquia ainda indicou que deve realizar uma alta de menor magnitude em sua próxima reunião, em maio.

(Por Fernando Cardoso)