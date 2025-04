Chefe da OMC responderá a perguntas de membros sobre tarifas dos EUA, mostra documento

GENEBRA (Reuters) - A chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC) disse aos Estados membros nesta quinta-feira que recebeu "muitas" perguntas sobre o impacto das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o comércio e que as responderá, de acordo com uma carta.

"Muitos de vocês entraram em contato sobre o anúncio dos EUA sobre as tarifas, solicitando que o Secretariado forneça uma análise econômica do impacto dessas tarifas e qualquer reação potencial sobre o seu comércio", escreveu a diretora-geral Ngozi Okonjo-Iweala em uma carta aos embaixadores datada de 3 de abril e vista pela Reuters.

"Como somos uma organização orientada pelos membros, a Secretaria responderá às suas perguntas", disse ela, sugerindo que os Estados também discutam as questões entre si.

Um porta-voz da OMC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a carta.

Observadores dizem que a determinação dos EUA em relação às tarifas corre o risco de marginalizar a organização sediada em Genebra e seu mandato de livre comércio.

A OMC disse que administra pouco mais de 75% do comércio global, abaixo dos cerca de 80% devido às tarifas recentes, em um cálculo feito antes da entrada em vigor das tarifas de Trump em 2 de abril.

(Reportagem de Emma Farge)