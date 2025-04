Número de mortos após terremoto em Mianmar passa de 3.000

O número de mortos após o terremoto em Mianmar superou a marca de 3.000, segundo balanço atualizado divulgado hoje. As buscas por sobreviventes continuam.

3.085 pessoas morreram e 341 ainda estão desaparecidas. No total, 4.715 ficaram feridas em Mianmar no terremoto do último dia 28 de março.

"Prosseguimos com as operações de busca e resgate. Expressamos nossa gratidão à comunidade internacional e às equipes médicas por seu trabalho incansável", afirmou o porta-voz da junta militar, Zaw Min Tun, à AFP.

Um socorrista carrega equipamento enquanto uma equipe vasculha os escombros de um prédio destruído em busca de sobreviventes em Mandalay em 29 de março de 2025, um dia após um terremoto atingir o centro de Mianmar Imagem: SAI AUNG MAIN/AFP

O porta-voz anunciou que o país recebeu ajuda de 17 nações. Foram quase 1.000 toneladas de material de emergência e equipamentos de resgate recebidos.

O terremoto, de magnitude 7,7, foi o mais violento em décadas. O país enfrenta o desastre imerso em um conflito civil que destruiu seu sistema de saúde.

3.abr.2025 - Pessoas fazem fila para receber ajuda alimentar distribuída em Sagaing, Mianmar Imagem: Sai Aung MAIN / AFP

Trégua em conflitos

A junta militar que governa Mianmar anunciou ontem uma trégua temporária em sua luta contra os grupos rebeldes armados. O cessar-fogo começa hoje e se estende até 22 de abril, "com o objetivo de acelerar os esforços de ajuda e reconstrução, e manter a paz e a estabilidade", informou a junta em um comunicado.

Entretanto, a junta alertou que responderá a qualquer ataque de sua parte, sejam atos de sabotagem ou de "reunião, organização e expansão [do controle] de território que possam minar a paz". Organizações humanitárias relataram que a resposta ao terremoto foi enfraquecida pelos combates entre militares e vários grupos rebeldes do país.

Três grupos armados de minorias étnicas também anunciaram uma pausa nas hostilidades anteontem. As Forças de Defesa Popular, um grupo criado por dissidentes após o golpe militar de 2021, já haviam anunciado um cessar-fogo parcial após o terremoto. O objetivo é facilitar a distribuição de ajuda humanitária.

Pessoas dirigem uma motocicleta passando por um prédio desabado em Mandalay em 28 de março de 2025, após um terremoto no centro de Mianmar Imagem: STR/AFP

