Israel lança ataque aéreo contra alvos militares no Irã

TEL AVIV, 26 OUT (ANSA) - Israel lançou na madrugada deste sábado (26), pelo horário local, um ataque aéreo "mirado" contra alvos militares no Irã, em retaliação pelo bombardeio promovido por Teerã contra o país judeu em 1° de outubro.

Naquela ocasião, o regime iraniano justificou que a ação era uma resposta pelos assassinatos dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, e do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, no Líbano.

Em nota, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o bombardeio deste sábado é uma reação a "meses de contínuos ataques por parte do regime iraniano" contra o país.

As IDF também acrescentaram que todas as suas capacidades defensivas é ofensivas estão "mobilizadas" e pediram para a população permanecer "vigilante e atenta".

Já o governo dos Estados Unidos disse que o bombardeio é uma ação de "autodefesa", mas que não participou da operação. Ainda não há informações sobre vítimas ou sobre a extensão dos danos no Irã, porém a mídia estatal informou que a situação nos aeroportos de Teerã é normal. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.