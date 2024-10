G7 anuncia acordo sobre empréstimo bilionário à Ucrânia

ROMA, 25 OUT (ANSA) - Os líderes do G7 entraram em um consenso nesta sexta-feira (25) para fornecer aproximadamente US$ 50 bilhões em empréstimos para a Ucrânia utilizando juros de ativos russos congelados.

De acordo com a presidência italiana do G7, a ação "concretizou o compromisso assumido" em junho durante a cúpula realizada em Borgo Egnazia, além de estabelecer um "resultado importante".

"Os líderes do G7 adotaram uma declaração anunciando o acordo alcançado para desembolsar empréstimos em um total de aproximadamente US$ 50 bilhões à Ucrânia, a partir de lucros provenientes de ativos soberanos russos imobilizados", informou a Itália.

A declaração conjunta ainda prevê que o objetivo dos membros do G7 é enviar a quantia "até o fim do ano". O documento ainda menciona que o grupo "permanece firme no apoio à luta da Ucrânia pela liberdade, recuperação e reconstrução".

"Ao fornecer financiamento significativo através de empréstimos do para satisfazer as suas necessidades urgentes, deixamos mais uma vez claro o nosso compromisso inabalável de apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário", continua a nota.

Por fim, o G7 afirmou que os ativos de Moscou "permanecerão imobilizados até que a Rússia ponha fim à sua agressão e pague pelos danos que causou" aos ucranianos. (ANSA).

