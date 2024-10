Lula está sem dor e não perdeu consciência após queda, diz ministro

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Lula (PT) está bem e não perdeu a consciência, após sofrer uma queda no banheiro e bater a cabeça no último sábado (19).

O que aconteceu

"Em nenhum momento, [o presidente] teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação. Ele mesmo buscou socorro naquele momento", disse Padilha, após se reunir com Lula no Palácio da Alvorada, onde ele vai passar a segunda-feira (21). O assessor especial Celso Amorim também participou do encontro.

O presidente foi internado no hospital Sírio Libanês de Brasília após o acidente doméstico e teve alta. Por orientação médica, a viagem à Rússia para participar da cúpula dos Brics foi cancelada, para evitar voos longos.

Padilha disse que Lula está "sem dor" e "muito ativo". Após a reunião com Lula, o ministro afirmou que está mantendo contato direto com o chanceler, Mauro Vieira, passando orientações sobre a conferência na Rússia.

O momento é de observação da orientação médica, de evitar nesse momento a viagem de avião, que é uma viagem extremamente longa, trabalhar em um fuso horário diferente, estar num outro país, então por isso, por orientação médica, de evitar essa viagem.

Alexandre Padilha, sobre situação do presidente

Ainda não há certeza sobre viagens nacionais. Era esperado que, ao voltar da Rússia no final da semana, Lula fosse a São Paulo para votar, em São Bernardo do Campo (SP), e participar mais uma vez do último comício do deputado Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital.

Há uma expectativa de que Lula participe dos Brics por videoconferência. "O ministro [Mauro Vieira] foi definindo as demandas de participação, vai encaminhando o próprio presidente, consultando a possibilidade de ele participar ou não", afirmou Padilha.

A avaliação médica vai determinar a autorização quando pode viajar, se pode viajar. Teve a primeira determinação da equipe médica de ter cancelado essa viagem longa. A equipe médica vai continuar acompanhando e vai avaliando se autoriza ele [Lula] a fazer outras viagens ou não.

Alexandre Padilha, sobre Lula

Lula deve seguir no Alvorada. Originalmente de repouso, a agenda oficial do presidente só foi liberada no início da tarde desta segunda, com reuniões internas com ministros, sem agendas externas. Não há previsão de quando ele voltará a despachar do Planalto.

O presidente deverá refazer exames nesta terça (22). Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente teve uma pequena hemorragia cerebral e é preciso avaliar o possível surgimento de novos sangramentos.

Há uma preocupação do Planalto em manter a imagem saudável do presidente. Logo após a divulgação do boletim, começaram questionamentos de opositores e usuários nas redes sociais sobre a idade de Lula, que completa 79 anos no final deste mês.

O ferimento na base da cabeça

Boletim médico informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região ociptal". A região ocipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Ao falar da parte cerebral, o neurocirurgião Jamil Farhat Neto explicou que é uma área crucial para a visão. "É onde está localizado o córtex visual do cérebro, que processa as informações visuais enviadas pelos olhos. Um trauma de alto impacto nessa região pode afetar a visão ou causar sintomas como tonturas e dores de cabeça", ele diz.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Guilherme Torezani, neurologista do Hospital Icaraí, acrescenta que, nesses casos, a lesão é provocada por um objeto não afiado. "Ocorre, por exemplo, se você bate a cabeça na quina de uma mesa ou no meio-fio", exemplifica.

Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos. Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas, se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.