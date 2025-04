Zhejiang FC, da China, joga horas depois da morte de seu atacante gabonês Boupendza

O clube chinês Zhejiang FC decidiu manter sua partida do campeonato nacional marcada para quarta-feira, poucas horas após a morte de seu atacante gabonês Aaron Boupendza, uma decisão que chocou muitos torcedores.

A polícia chinesa descartou qualquer indício de crime pela morte do jogador gabonês de 28 anos, que caiu do 11º andar de seu prédio em Hangzhou, sudeste da China, onde fica a sede do Zhejiang FC, na tarde de quarta-feira.

Apesar do trágico incidente, o clube decidiu manter sua partida da Super League (1ª Divisão) contra o Meizhou Hakka, que terminou empatada em 2 a 2 em meio a um clima tenso e sem a participação de nenhum jogador estrangeiro do Zhejiang.

Torcedores do clube local gritaram o nome de Boupendza e exibiram a camisa com seu nome.

O capitão Cheng Jin, visivelmente abalado, interrompeu sua entrevista televisiva após a partida. "Desculpe, sem querer lhe desrespeitar, mas realmente não tenho nada a dizer", disse ele ao entrevistador.

O técnico espanhol do clube, Raúl Caneda, declarou em entrevista coletiva que não tinha "nada a dizer sobre a partida".

"O futebol não tem lugar num contexto como esse", acrescentou por meio de um intérprete.

A polícia de Hangzhou confirmou a morte de Aaron Boupendza e descartou "qualquer indício de crime" após analisar imagens das câmeras de vigilância e entrevistar testemunhas.

Revelado no Bordeaux, Boupendza jogou por outros clubes franceses (Pau, Ajaccio e Tours), e passou por países como Turquia (Hatayspor), Catar (Al Arabi SC), Arábia Saudita (Al Shabab FC), Estados Unidos (FC Cincinnati) e Romênia (Rapid Bucharest), antes de assinar com o chinês Zhejiang FC no início deste ano.

Pela seleção do Gabão, ele disputou 35 partidas, marcando 8 gols, e participou de duas Copas Africanas de Nações (2016 e 2021).

