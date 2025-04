EUA dizem que empresa chinesa de satélites está apoiando ataques Houthi a interesses norte-americanos

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou, nesta quinta-feira, a empresa chinesa Chang Guang Satellite Technology de apoiar diretamente os ataques dos combatentes houthis, apoiados pelo Irã, aos interesses dos EUA, e chamou isso de "inaceitável".

Mais cedo, o Financial Times citou autoridades dos EUA dizendo que a empresa de satélites, ligada às Forças Armadas da China, estava fornecendo imagens aos rebeldes houthis para atacar navios de guerra dos EUA e embarcações internacionais no Mar Vermelho.

"Podemos confirmar a informação de que a Chang Guang Satellite Technology Company Limited está subsidiando diretamente os ataques terroristas Houthi apoiados pelo Irã contra os interesses dos EUA", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, em uma coletiva de imprensa.

"A China tenta consistentemente ... se apresentar como pacificadora global ... no entanto, está claro que Pequim e as empresas sediadas na China fornecem apoio econômico e técnico fundamental a regimes como Rússia, Coreia do Norte e Irã e seus representantes", disse ela.

Bruce disse que a assistência da empresa aos houthis continuou, mesmo com os Estados Unidos tendo conversado com Pequim sobre o assunto.

"O fato de que eles continuam a fazer isso é inaceitável", disse ela.

O porta-voz da embaixada da China em Washington, Liu Pengyu, disse que não estava familiarizado com a situação e, portanto, não tinha comentários a fazer. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A China é o principal rival estratégico de Washington e a mais recente acusação ocorre no momento em que as duas superpotências econômicas e militares encaram um grande impasse sobre o comércio no qual o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou drasticamente as tarifas sobre os produtos chineses.

(Reportagem de Humeyra Pamuk, Simon Lewis e David Brunnstrom)