Trem do 'aeroporto de Guarulhos' sai da Barra Funda na véspera de feriado

A linha Expresso Aeroporto, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), chegará e partirá da estação Palmeiras-Barra Funda nesta sexta-feira (18), véspera do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes.

O que aconteceu

A partir do sábado (19), o trajeto do Expresso Aeroporto e da linha 11-Coral passará por mudança. Entre às 15h de sábado e 6h de segunda-feira (21), ambas as linhas vão partir e chegar na estação Brás. O Expresso é usado por passageiros que desejam ir ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A companhia diz que a mudança nos três dias é necessária porque o trecho entre as estações Brás e Luz será interditado. Eles informaram que haverá a retirada de passarela metálica localizada na região da rua do Bucolismo, no Brás.

Companhia ainda informou que, durante três dias do feriado, os trens de todas as linhas da CPTM vão operar com os mesmos intervalos dos domingos. A medida valerá na sexta-feira (18), domingo (20) e segunda-feira (21). No sábado (19), não haverá modificação.