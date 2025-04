É falso que Lula entregou casa cenográfica; era feira de construção civil

É enganoso o vídeo que mostra o presidente Lula (PT) posando para fotos em frente a uma "casa de mentira" e afirma que se trata de gravação com simulação de entrega de casa do programa Minha Casa Minha Vida. As imagens foram feitas durante visita do presidente a uma feira de construção civil, onde ele posou para fotos em um estande com um modelo de imóvel feito de cerâmica.

Conteúdo investigado: Publicações que utilizam vídeo que mostra o presidente Lula posando para fotos e afirmam que se trata de uma armação feita pelo governo federal para simular uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida. "Fizeram uma casa de mentira para dizer que estão entregando casas", afirma um homem em uma das gravações.

Onde foi publicado: X e Twitter.

Conclusão do Comprova: São enganosos os conteúdos que utilizam um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para afirmar que ele participou de uma simulação de entrega de imóvel envolvendo o programa Minha Casa Minha Vida.

As imagens mostradas nas publicações foram gravadas durante a participação de Lula na Feira Internacional da Construção Civil, a Feicon, no dia 8 de abril de 2025, durante o 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo. O presidente esteve presente ao lado de ministros e a visita foi registrada pela assessoria de imprensa do Planalto.

O que as publicações dizem ser uma casa é, na verdade, um modelo de imóvel feito de cerâmica. O projeto Casa Cerâmica, responsável pelo estande, fez uma publicação no dia da visita de Lula com fotos do momento. "Construímos uma casa modelo da @pacaembuconstrutora dentro do pavilhão do SP Expo, na maior feira da construção civil da América Latina", informou a postagem.

A Associação Nacional da Indústria Cerâmica (Anicer), que representa o empresariado do setor junto às instituições públicas e privadas, também registrou a visita do presidente à Feicon. "Na manhã desta terça-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a @ceramicacasa, na Feicon. A casa modelo foi construída em 5 dias e pode ser replicada em qualquer lugar do Brasil", informou na publicação.

O perfil oficial do presidente Lula no Instagram publicou várias fotos do evento, entre elas algumas em frente ao imóvel modelo.

| Frame do vídeo viralizado

| Post no Instagram da Anicer

A mais recente entrega de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, registrada pelo governo federal, foi em 13 de fevereiro, em Belém (PA). Com relação a campanha de divulgação do programa, o conteúdo mais recente, localizado pela reportagem, foi de 2 de janeiro de 2025, gravado em Fortaleza (CE) e Recife (PE), com imagens reais de conjuntos. Entretanto, os vídeos não têm a participação do presidente.

O Comprova tentou contato com os autores das postagens, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 17 de abril, o post no X teve 813,5 mil visualizações. No Tiktok, o vídeo alcançou 500 mil.

Fontes que consultamos: Busca reversa no Google com frame do vídeo viralizado levou ao site da Revista Anicer. Publicação no portal mostra a construção da casa modelo na Feicon. Depois, foram consultadas as redes sociais da Anicer e do projeto Casa Cerâmica. A presença de Lula no evento foi confirmada por meio de publicação feita pelo Planalto no site do governo federal. Para verificar informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida, foi acessado o site da Agência Brasil e o canal no Youtube do Ministério das Cidades.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já fez outras verificações relacionadas a vídeos que foram tirados de contexto. Uma delas mostra que um vídeo falso foi usado para atribuir apoio do Comando Vermelho a Eduardo Paes. Outra aponta uma montagem que foi feita para mostrar Lula declarando voto em Bolsonaro. O Estadão Verifica e a AFP Checamos também verificaram o vídeo de Lula na Feicon e concluíram que a afirmação acompanhada do conteúdo é falsa.

Este conteúdo foi investigado por O Popular e Agência Tatu. A investigação foi verificada por Alma Preta, AFP, Folha e Estadão. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 17 de abril de 2025.