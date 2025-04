China anuncia redução no preço da gasolina e do diesel a partir da sexta-feira, 18

O governo da China anunciou nesta quinta-feira, 17, que vai reduzir os preços de varejo da gasolina e do diesel a partir da sexta-feira, 18, em resposta às recentes variações nos preços internacionais do petróleo. A decisão foi divulgada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês), órgão responsável pelo planejamento econômico do país.

Segundo o comunicado, "o preço da gasolina será reduzido em 480 yuans (cerca de US$ 66) por tonelada, enquanto o diesel terá queda de 465 yuans (cerca de US$ 63) por tonelada". A medida segue o mecanismo de precificação adotado pelo país, que ajusta os preços dos combustíveis refinados com base nas flutuações do mercado global de petróleo, explicou o governo.

A NDRC informou ainda que "as três maiores empresas petrolíferas da China, China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation, assim como outras refinarias, foram orientadas a organizar de forma eficaz a produção e o transporte de produtos refinados para garantir o abastecimento estável".

A comissão acrescentou que "os departamentos relevantes em todas as regiões devem intensificar os esforços de fiscalização e inspeção de mercado", com ações rigorosas para coibir práticas que violem as políticas nacionais de preços. A meta, segundo o órgão, é "assegurar a ordem no mercado", evitando especulações e aumentos indevidos.